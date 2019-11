Pour votre sécurité, DJI va lancer une application de radar à drones

Les drones sont synonymes d’une nouvelle expérience visuelle, qui révolutionne aujourd’hui notre manière de filmer. Mais prendre de la hauteur sous l’œil d’une caméra n’est pas sans danger pour la sécurité et la tranquillité de tous. Les autorités en sont de plus en plus craintives, à mesure que le marché de ces petits engins volants se démocratise de plus en plus.

Pour rassurer et éviter que de nouvelles réglementations soient trop contraignantes, DJI, l’un des principaux fabricants de drones grand public pas cher, va lancer une application destinée à tous. Sur son interface, il sera possible de géolocaliser l’ensemble des drones qui se trouveront autour de vous, dans un rayon d’un kilomètre. L’utilité d’un tel programme sera d’améliorer « la sécurité, la sûreté et la tranquillité d’esprit », selon le constructeur. Il s’inscrit dans un projet plus large, visant à augmenter la transparence des données dans le secteur des drones.

Un radar de drone sous la forme d’une application mobile DJI

La nouvelle application que sortira DJI ne devrait pas se limiter aux seuls produits du constructeur. Les autres modèles devront également être recensés si la marque veut que son application soit utile. Néanmoins, les choses ne seront pas si faciles : pour un usage professionnel, DJI avait développé en 2017 une application à destination des aéroports, des stades et des prisons. Mais « AeroSpace », de son nom, n’a pas été rejoint par les autres fabricants de drones.

Pour les aéroports notamment, la démocratisation de drones grand public est un fléau aux lourdes conséquences. En janvier dernier, The Verge rappelle que l’aéroport d’Heathrow à Londres, quatrième plus gros aéroport mondial, avait accusé de retards importants dans ses décollages et atterrissages, suite à la détection de drones à proximité.

Avec la nouvelle application grand public de DJI, le but sera surtout de proposer à tous de pouvoir accéder aux informations personnelles aux exemplaires de drones présents au-dessus de notre tête. Chaque utilisateur de l’application pourra accéder aux informations d’identification du drone en question, sa localisation, vitesse, altitude et direction. Un moyen également de dissuader les pilotes de drone à s’aventurer à certains endroits : l’application pourra servir de preuve en cas de dépôt de plainte.

Une application prévue pour l’année prochaine

En quelque sorte, DJI semble devancer les autorités. Il ne serait pas étonnant qu’une application puisse être directement développée par celles-ci, dans le cadre d’un service d’utilité publique. De ce fait, la marque chinoise annonce son nouveau radar pour 2020, soit dès l’année prochaine.

Le programme permettra à DJI de rajouter de l’éthique dans son image, tout comme rassembler une nouvelle branche d’individus, qui ne seront même pas clients de ses produits. Un coup de maître ?