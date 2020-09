Quels sont les 100 meilleurs joueurs de FIFA 21 ?

Chaque année, c’est un peu le rituel. En septembre, à quelques semaines de la sortie du prochain opus de FIFA, EA Sports diffuse la liste des 100 meilleurs joueurs du jeu. Des statistiques qui vont nous servir pendant seulement quelques jours puisque les effectifs et la forme des joueurs sont ensuite mis à jour tout au long de la saison.

Cependant, pour ceux qui vont s’orienter vers les différents modes de jeux offline, ou pour ceux qui aiment juste voir l’évolution des joueurs au fil des années, c’est toujours un moment important. Bien que depuis de très nombreuses années maintenant, le véritable suspense est de savoir qui de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi seront sur la plus haute marche du podium.

FIFA 21 – Les joueurs 100 à 91

Pour la première partie de ce classement, nous retrouvons des joueurs entre 84 et 85 de note générale. Aucun français, dans le lot. L’Inter et Manchester City sont les deux premiers clubs à placer deux de ses joueurs dans ce top 100.

FIFA 21 – Les joueurs 90 à 81

Le premier français arrive dans ce top 100 avec Clément Lenglet, joueur du F.C. Barcelone qui est classé 89e avec un général à 85. L’ensemble des joueurs de cette seconde partie du classement se situent d’ailleurs dans un général à 85. L’inter est toujours le club en tête avec trois joueurs à égalité avec le F.C. Barcelone.

FIFA 21 – Les joueurs 80 à 71

Pas de français non plus pour la troisième partie du classement. Grosse entrée de Chelsea qui va placer trois joueurs d’un coup, permettant d’être à égalité avec le Barça, l’Inter et la Juventus de Turin. Là encore, l’ensemble des joueurs ont une moyenne générale de 85%.

FIFA 21 – Les joueurs 70 à 61

Quatrième partie du classement, et cela manque encore de Français qui sont absents ! Par contre, les Allemands et les Espagnols répondent présents ! Ce sont les deux pays qui totalisent pour le moment six joueurs dans le top 100. Au niveau des clubs, le F.C. Barcelone, l’Inter et Chelsea sont toujours en tête avec quatre joueurs chacun. Une partie du classement qui propose des joueurs entre 85 et 86% de général.

FIFA 21 – Les joueurs 60 à 51

Nouvelle partie du classement, nous en sommes à la moitié et deux joueurs font leur entrée avec Raphaël Varane, le joueur de Madrid à la 60e position avec un général de 86%. Nous retrouvons Paul Pogba, le joueur de Manchester United à la 51e position, lui aussi avec un général à 86%. À noter que le Real Madrid classe seulement ses deux premiers joueurs du top. Le F.C. Barcelone fait désormais la course seul en tête au niveau des clubs avec cinq joueurs dans le top 100.

Pour ce qui est des nations, l’Espagne s’envole seule en tête avec 10 joueurs dans ce top 100 pour le moment !

FIFA 21 – Les joueurs 50 à 41

Hugo Lloris rejoint les trois premiers joueurs de l’équipe de France dans ce classement. Le gardien et capitaine des bleus est en 48e position avec un général à 87%. Avec six joueurs, le Barça est toujours en tête des clubs. Au niveau des nations, l’Espagne est elle aussi bien en tête avec 11 joueurs.

FIFA 21 – Les joueurs 40 à 31

Encore deux nouveaux Français dans ce top 100 avec Aymeric Laporte en 39e position, juste derrière Antoine Griezmann en 38e position avec tous les deux une moyenne à 87%. Le Barça toujours devant avec huit joueurs dans le top 100, tandis que les Espagnols restent à 11 joueurs… Mais bien loin devant l’Allemagne et ses huit joueurs.

FIFA 21 – Les joueurs 30 à 21

N’Golo Kanté, l’international français vient compléter la liste des joueurs français grâce à sa 26e place et ses 88 de général. Le F.C. Barcelone conserve une légère avance avec ses huit joueurs, juste devant Manchester City et ses sept joueurs. Au niveau des nations, les Espagnols sont absents deux fois de suite, mais restent bien loin devant avec les 11 joueurs déjà dans le classement.

FIFA 21 – Les joueurs 20 à 11

Encore un joueur français avec Karim Benzema, le joueur du Real Madrid qui aura une moyenne générale de 89%. En classant cinq joueurs en une fois, le Real de Madrid passe en tête des clubs avec le plus de joueurs dans le top 100 avec neuf joueurs. Le F.C. Barcelone est ainsi à égalité avec neuf joueurs également. Au niveau des nations, avec quatre joueurs d’un coup, l’Allemagne rattrape l’Espagne à égalité avec 12 joueurs dans le top 100.

FIFA 21 – Les joueurs 10 à 01

Kylian Mbappe, le très jeune joueur de l’équipe de France qui est la star de la jaquette de FIFA 21 est le neuvième français à apparaître dans le top 100. Il atteint la 8e place avec un général à 90%. Dans ce classement, nous retrouvons également Mané, et Salah juste derrière Mbappe avec des moyennes à 90% également.

Devant, nous retrouvons le hollandais Van Dijk avec une moyenne de 90%. Vient ensuite Oblak, Neymar, De Bruyne et Robert Lewandowski qui sont tous à 91% de général. Enfin, sans grande surprise, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi scrutent les deux premières places. Et pour cette année, c’est Messi qui revient sur la plus haute marche avec 93%. Cristiano Ronaldo perd un point cette année et finit second avec 92% !

Quel est le meilleur club ? Et la meilleure nation ?

Avec dix joueurs dans le top 100, le F.C. Barcelone et Liverpool s’imposent comme des clubs assez compétitifs cette année sur FIFA. Juste dernière, nous retrouvons le Real Madrid avec neuf joueurs à égalité avec Manchester City. Le Paris Saint Germain est le seul club français avec Lyon à avoir des joueurs dans le top 100. L’OL n’en possède qu’un avec Memphis Depay. Pour le PSG, ce sont sept joueurs qui sont dans le classement.

Barça : 10 joueurs Liverpool : 10 joueurs Real Madrid : 9 joueurs Man City : 9 joueurs Juve : 7 joueurs Bayern : 7 joueurs PSG : 7 joueurs Inter : 5 joueurs Chelsea : 5 joueurs Man Utd : 4 joueurs

Pour ce qui est des pays, avec 12 joueurs chacun, l’Espagne et l’Allemagne sont les nations qui ont le plus de joueurs dans le classement. Juste derrière, c’est l’équipe de France qui place neuf joueurs, dont sept joueurs dans le top 50. Le Brésil place également neuf joueurs devant l’Angleterre et ses huit joueurs.

Espagne : 12 joueurs Allemagne : 12 joueurs France : 9 joueurs Brésil : 9 joueurs Angleterre : 8 joueurs Argentine : 7 joueurs Italie : 6 joueurs Belgique : 6 joueurs Hollande : 5 joueurs Portugal : 4 joueurs

