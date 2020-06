Quels sont les programmes les plus populaires sur HBO Max depuis son lancement ?

Lancé depuis plus d’une semaine aux États-Unis, HBO Max a visiblement raté ses débuts. Au point que certains analystes n’hésitent pas à parler « d’opportunité ratée ». Parmi les reproches adressés au service, on retrouve notamment le fait que son catalogue n’est pas bien mis en valeur. Pour l’heure, la plateforme compte également trop peu de nouveautés pour totalement justifier son abonnement assez élevé : 15 dollars par mois.

Les programmes jeunesses sont plébiscités

Une étude menée par le cabinet Parrot Analytics et relayée par Bloomberg a de son côté cherché à se concentrer sur les programmes regardés par les nouveaux abonnés de HBO Max. Warner Bros n’a fourni aucun chiffre à ce sujet, mais les experts ont l’habitude de fournir des estimations en se basant sur une analyse des réseaux sociaux, des avis de fans et des données de piratage.

Une énorme surprise ressort de ce rapport puisque ce ne sont pas les programmes phares de HBO tels que Game of Thrones, The Wire ou Les Soprano qui sont les plus regardés mais les contenus pour enfants. On retrouve ainsi les dessins animés Looney Tunes en tête des programmes les plus populaires. Elmo, le célèbre personnage de Sesame Street a également eu droit à un « Too-Late Show » spécial qui a été très regardé.

À y regarder de plus près, ce résultat est plutôt une bonne nouvelle pour HBO Max qui a beaucoup misé sur les programmes jeunesse afin de concurrencer Netflix et Disney+ dans ce domaine. L’arrivée d’un public familial pourrait ainsi lui permettre de gonfler son nombre d’abonnés de manière conséquente à l’avenir.

Il faut aussi noter qu’une autre série destinée aux adultes a su tirer son épingle du jeu. Il s’agit de Love Life avec Anna Kendrick. Selon Parrot Analytics, on est toutefois très loin de l’intérêt suscité par The Mandalorian, lors du lancement de Disney+.

Il sera intéressant de suivre l’évolution de la popularité des contenus de HBO Max sur la durée, et il y a fort à parier qu’une fois les productions originales sorties, ce classement sera profondément chamboulé.