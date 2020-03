Qui est Colonies, cette startup française qui vient de lever 30 millions d’euros ?

Colonies est une startup française montée par 3 amis qui ont été confrontés à la dure réalité de trouver un logement en temps que freelance ou jeune dans la vie active. Amaury Courbon, l’un des trois cofondateurs explique à nos confrères de Maddyness : « Les jeunes en période d’essai et les freelances ne correspondent pas au profil recherché par les bailleurs ». Partant de ce constat, Amaury accompagné de ses deux compères Alexandre Martin et François Roth, ont décidé de proposer une solution à cette problématique. D’où la naissance de Colonies.

Aujourd’hui, la startup française vient de concrétiser une levée de fonds de 30 millions d’euros. Par la suite, LBO France a également pris la décision de consacrer 150 millions d’euros pour des projets immobiliers au cours des deux années à venir. Ces bâtiments, une fois construits, seront gérés par Colonies.

Quel est le concept de la startup Colonies ?

Le concept de Colonies est assez simple. Lorsque vous louez un appartement via cette startup vous avez accès à une chambre et une salle de bain rien que pour vous, ensuite la cuisine et le salon sont partagés avec d’autres locataires (8 à 12). Sur le site de Colonies on peut voir que certains bâtiments proposent des avantages différents que ce soit un jardin, une salle de sport, ou encore dans le meilleur des cas un spa. Les équipes de Colonies s’occupent uniquement de l’entretien des pièces communes (salon, cuisine, jardin…).

Évidemment, si parmi vous il y a des propriétaires, vous vous demandez sûrement comment Colonies parvient à gérer autant de loyers sans se confronter à des soucis d’impayés, etc. C’est tout simple, la startup française a mis en place un processus de prélèvement automatique plutôt que de laisser les locataires effectuer les virements manuellement.

Comme on l’a expliqué plus haut avec notamment la participation de LBO France, Colonies agit en tant que gérant de ces bâtiments, la startup n’est pas propriétaire. Colonies dépend complètement des sociétés d’investissement, c’est pourquoi ce budget de 150 millions mis en place par LBO France est primordial pour le bon développement de la jeune pousse.

Pour le moment, Colonies s’occupe de 4 immeubles en région parisienne, ainsi que 2 autres à Berlin. À l’avenir la startup française compte s’étendre dans l’hexagone en concrétisant ses projets sur Paris, puis à Lille, Bordeaux, Marseille, ou encore Toulouse. Concernant l’Allemagne, du nouveau est également à venir.