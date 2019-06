Qui sont les vrais gagnants de l’E3 2019 sur les réseaux sociaux et au niveau de la presse mondiale ?

Ce soir, cela fera une semaine que l’E3 2019 est terminé. Si l’heure du bilan de cette édition est déjà de l’histoire ancienne (vous pouvez cependant voir ou revoir notre bilan et nos espoirs pour 2020 juste ici), il est désormais l’heure du bilan au niveau des chiffres. Il y’a deux jours, c’est l’ESA (les organisateurs de l’E3) qui dressait le bilan et il n’était pas terrible. Les chiffres étaient en baisse par rapport aux autres années. Aujourd’hui, ce sont les chiffres sur les volumes d’articles de la presse mondiale ainsi que les tweets qui sont diffusés, pour connaitre les vrais gagnants de cette édition 2019 de l’E3 ! Nous devons ces chiffres au cabinet d’analyste Ico Partners qui dévoilent les stats au niveau des articles de la presse mondiale, et par Twitter qui dévoile ainsi le nombre de réactions sur son réseau social.

Xbox et Nintendo grands gagnants des constructeurs !

Au niveau de la presse, c’est donc Microsoft (Xbox) qui ressort grand gagnant de cette édition 2019 avec 100% de couverture médiatique. Nintendo suit derrière avec 82% et PlayStation ferme la marche avec 76%, ce qui est un score assez bon sachant que le constructeur ne participait pas à l’E3. Sans participer au salon, PlayStation parvient à faire mieux que Nintendo sur les cinq dernières années et mieux que Microsoft en 2014 !

Sur Twitter, c’est Nintendo qui ressort grand gagnant ! Malheureusement, nous ne disposons pas des chiffres, Twitter a indiqué sur son blog officiel uniquement le classement.

Nintendo Xbox PlayStation Square Enix Bethesda

Il est encore une fois intéressant de voir que PlayStation est particulièrement bien placé sur Twitter !

Cyberpunk 2077 et Final Fantasy VII grands gagnants des jeux de l’E3 2019

Au niveau des jeux, sans réelle surprise CyberPunk 2077 est le jeu qui fut le plus médiatisé ! On retrouve ensuite Final Fantasy VII Remake, Marvel’s Avengers, Star Wars Jedi Fallen Order ou bien encore Watch Dogs Legion ! Petite surprise avec The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 qui arrive plutôt loin dans la liste. Ou bien encore avec Halo Infinite, le tout premier jeu « next-gen » qui n’arrive que treizième !

Sur Twitter, c’est Final Fantasy VII Remake qui termine en tête, juste devant Cyberpunk 2077. Les jeux Nintendo ont également plus de côte avec l’apparition d’Animal Crossing, absent côté presse !

Final Fantasy VII Remake Cyberpunk 2077 The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 Animal Crossing New Horizon Marvel’s Avengers

Square Enix grand gagnant des éditeurs tiers !

Du côté des éditeurs tiers, c’est Square Enix qui est le grand gagnant de cette édition 2019 de l’E3 ! Que ce soit du côté de la presse internationale, mais aussi sur le réseau social Twitter ! Square Enix arrive en quatrième des tendances, juste après Nintendo, Xbox et PlayStation. C’est ainsi le premier éditeur tiers après les constructeurs. Bethesda est second sur Twitter alors que l’éditeur américain est quatrième sur les retours des médias. Ubisoft, l’éditeur français est quant à lui second du côté de la presse !

Nintendo Xbox PlayStation Square Enix Bethesda

La PlayStation 4 grand gagnante des machines de l’E3 2019

Oui, PlayStation n’était pas à l’E3 2019, mais c’est bien la PS4 qui fut la grande gagnante au niveau des consoles. En effet, la plupart des jeux montrés étaient des jeux multiplateformes. Final Fantasy VII Remake est une exclusivité PS4 et il a fait vraiment sensation lors de cet E3. Ainsi, la PS4 s’en sort très bien contrairement à la Xbox One où la Switch. Bien que Nintendo avait tout de même de gros titres comme Luigi’s Mansion 3, Pokémon Épée/Bouclier ou encore Zelda Link’s Awekining.

Les autres statistiques Twitter

Le réseau social a donné d’autres informations intéressantes au sujet de cet E3 2019 ! Les licences fortes, les moments forts, le pays le plus actif… Voici ce que l’on peut en dire !

Jeux annoncés avant l’E3 qui a fait le plus parler :

Pokémon Fortnite Splatoon Super Smash Bros. Ultimate Apex Legends

Les meilleurs moments de l’E3 2019 :

Les annonces du Nintendo Direct Keanu Reeves lors de la conférence Xbox Les présentations de Final Fantasy VII Remake et Marvel’s Avengers pendant la conférence Square Enix

Les pays les plus actifs sur l’E3 2019 :