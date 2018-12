Razer Turret : le pack clavier/souris pour Xbox One… plus cher que la console ?!

Le pack clavier/souris Razer pour Xbox One a un prix

Il y a quelques jours, Razer jouait la carte du teasing concernant le premier ensemble clavier/souris officiel pour Xbox One. A la base, le groupe devait dévoiler tous les détails de ce nouveau tandem de périphériques en janvier, durant le CES de Las Vegas. Toutefois, le groupe a d’ores et déjà tout officialisé, à savoir le look de l’ensemble, les caractéristiques technique… et le prix.

Ainsi, cette première association officielle entre Xbox et Razer permet à Turret de voir le jour, soit un combo clavier/souris taillé pour le joueur console. Le clavier (dénué de pavé numérique) est monté sur un châssis, de manière à pouvoir poser le tout sur les genoux. Sur le côté, une petite extension rétractable permet de poser la souris. Côté autonomie, Razer annonce 43 heures pour le clavier (11 heures avec l’éclairage Chroma) et 50 heures pour la souris (30 heures avec l’éclairage Chroma).

Bien sûr, tout ce beau monde se veut à la pointe de la technologie, et on retrouve donc une souris 5G Advanced Optical Sensor 16 000 DPI dotée d’une molette gaming et d’une conception ergonomique (pour droitier). Du côté du claiver, on annonce des touches mécaniques de très haute qualité, la technologie Instant Trigger, une durabilité à toute épreuve… Bref, un produit à la hauteur de ce que l’on pouvait attendre de cette collaboration Razer/Xbox. Dommage toutefois que l’ensemble nécessite d’être relié à un dongle USB (fourni) à brancher sur la console, et pas à la console directement…

Enfin, le site web de Microsoft USA a ouvert les précommandes concernant ce clavier Razer Turret. L’occasion de fixer sa date de disponibilité au 31 mars 2018, mais aussi de faire connaitre son prix. Il faudra donc débourser pas moins de 249,99 dollars pour s’offrir cet ensemble clavier/souris officiel. Un prix supérieur à celui de nombreux packs Xbox One S disponibles en boutiques… Pas sûr que les joueurs soient enclins à dépenser une telle somme pour se payer le luxe de jouer au clavier et à la souris sur Xbox One (sans compter le fait que de nombreux autres claviers et souris sont compatibles).