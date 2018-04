Réalité augmentée : les Chromebook pourraient aussi avoir droit à ARCore

Google travaillerait sur un support d’ARCore, son framework pour faire de la réalité augmentée, sur Chrome OS. Cela permettrait aux tablettes Chromebook de mieux rivaliser avec l’iPad.

Alors que sur iOS, les applications qui utilisent le framework de réalité augmentée d’Apple ont déjà fait 13 millions de téléchargements, Google déploie aussi ARKit, un équivalent sur Android qui permet de développer des applis en réalité augmentée.

Et actuellement, la firme de Mountain View prévoirait même de rendre ce framework disponible sur Chrome OS. Si pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet, notre confrère 9to5Google évoque un « commit » sur le code de Chromium Gerrit qui suggère cela.

Bien entendu, à ce stade, rien n’est encore sûr et les pincettes sont donc de rigueur. Et même si Google parvient à intégrer le support d’ARCore sur Chrome OS, le framework aura certainement besoin d’un certain nombre de caractéristiques pour fonctionner correctement.

Chrome OS, le nouveau système d’exploitation pour les tablettes ?

Depuis quelques mois, des indices nous laissent penser que Google envisage de remplacer Android par Chrome OS sur les tablettes.

Ce choix pourrait s’avérer judicieux puisque de nombreux avantages d’Android, comme le Play Store, sont déjà disponibles sur Chrome OS. De plus, ce dernier a une interface plus adaptée aux écrans larges.

Et alors que tous les Chromebook étaient encore des ordinateurs portables, cette semaine, Acer a lancé la première tablette sous Chrome OS. Le lancement a eu lieu un jour avant la présentation par Apple de son nouvel iPad abordable pour le marché de l’éducation.

Or, pour concurrencer l’iPad, les tablettes sous Chrome OS auront besoin de capacités en matière de réalité augmentée puisqu’ARkit fait partie des fonctionnalités qu’Apple a mis en avant pour promouvoir sa nouvelle tablette dans le milieu scolaire.