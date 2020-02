Realme lance un smartphone 5G en Inde, mais l’Inde n’a pas la 5G

Le 24 février prochain, la marque de smartphone Realme lancera son X50 Pro 5G sur le marché indien. L’annonce vient d’être faite sur Twitter via le compte officiel de la marque, et cela montre que le marché européen n’est pas encore la priorité du chinois, qui n’a toujours pas donné de nouvelles quant à une potentielle sortie en France.

L’arrivée du smartphone en Inde pourrait sembler banale, mais la situation du pays vis-à-vis de la 5G est intrigante : Realme va lancer son smartphone 5G dans un pays qui ne dispose pas… de la 5G. Le Realme X50 Pro sera ainsi le tout premier smartphone compatible avec la nouvelle génération du réseau mobile à être proposé en Inde.

Un smartphone 5G, sans réseau 5G

Pour pouvoir lancer son smartphone remplaçant le X2, Realme a fait appel à Qualcomm, qui propose sa nouvelle puce milieu de gamme baptisée Snapdragon 765G. Il s’agit de la nouvelle génération de SoC américain pour mobile à être compatible avec la 5G. Elle permettra à Realme de limiter ses coûts, alors que le smartphone pourrait être lancé à moins de 400 euros quand il sortira en France, dans sa version standard.

Pourtant, en Inde, son lancement pose question. Le pays ne propose pas la 5G (et les discussions sont encore à savoir si Huawei pourra déployer ses infrastructures), et les clients du prochain X50 Pro 5G utiliseront donc uniquement les bandes 3G et 4G existantes. Bien évidemment, le prix du smartphone accusera tout de même d’un surcoût lié à cette compatibilité 5G. Seront-ils prêts à choisir le smartphone face à la proposition de la concurrence telle que Xiaomi ?

Une belle dotation

En reste que la marque appartenant au groupe BBK Electronics (Oppo, OnePlus, Vivo), a pris soin de démocratiser de nombreux équipements premium, sur son smartphone davantage orienté vers le milieu de gamme. À ce chapitre, on peut noter le quadruple module photo et son capteur principal de 64 MP, sa recharge 65W, mais également l’écran et son taux de rafraîchissement de 120 Hz (comme sur le nouveau Samsung Galaxy S20).