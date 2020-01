« Recycle Mode » : mais pourquoi Sonos « bricke »-t-il certaines enceintes…?

Un « Recycle Mode » pour bricker votre enceinte Sonos…

En octobre dernier, la marque Sonos, très appréciée notamment pour ses enceintes audio multiroom, lançait son tout nouveau programme « Trade Up« . Un programme de recyclage, visant à permettre aux détenteurs d’une enceinte d’ancienne génération (comme une Connect ou encore une Play:5 de première génération) de profiter d’une remise de 30% sur un modèle plus récent, en échange évidemment du recyclage de leur ancien modèle.

Une initiative louable dans l’absolu… mais une réalité plutôt perverse, puisque Sonos ne reprend pas les anciens produits, préférant activer un « Mode Recyclage« , qui va mettre l’enceinte hors service au bout de 21 jours. Aux détenteurs de l’enceinte (désormais hors service) de faire véritablement recycler leur matériel, en l’apportant dans un centre de recyclage de déchets électroniques agréé, cette solution étant jugée par la marque comme « plus écologique que de l’envoyer à Sonos« . Étonnante conception du « recyclage » donc…

La réponse de Sonos

Du côté de chez Sonos, on a évidemment tenu à réagir rapidement face au tollé provoqué par cette pratique. « La réalité est que ces produits plus anciens n’ont pas la puissance de calcul et la mémoire nécessaire pour prendre en charge les expériences Sonos modernes. »

La marque précise : « Pour les clients qui choisissent le programme Trade Up pour passer à de nouveaux produits, nous avons pensé que l’action la plus responsable n’était pas de les réintroduire auprès de nouveaux clients, qui peuvent ne pas connaitre le contexte de ces produits de plus de 10 ans, et qui pourraient ne pas pouvoir délivrer l’expérience Sonos qu’ils attendent. »

En ce qui concerne l’activation d’un Mode Recyclage et du décompte de 21 jours, Sonos explique que ce dernier n’est pas irréversible, et qu’il peut être désactivé par les équipes de Sonos si l’utilisateur, qui aurait par exemple activé ce dernier par erreur, en fait la demande. Sonos précise : « 92% des produis Sonos vendus – même ceux lancés il y a plus de 10 ans – sont toujours utilisés aujourd’hui. »