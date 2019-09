Sonos : toutes les nouveautés annoncées à l’IFA 2019

C’est au nord-ouest de Berlin, non loin de l’aéroport de Tegel et au coeur d’une petite île, que Sonos a choisi d’investir les Bridge Studios hier pour animer son événement. Des médias venus du monde entier étaient présents afin de découvrir sur quelles nouveautés la firme allait lever le voile.

Sans surprise, c’est la première enceinte Bluetooth de la marque qui a été présentée, après de premières fuites il y a quelques semaines, ainsi que deux autres appareils plus petits.

Sonos Move

La grande nouveauté chez Sonos, c’est donc que la firme fait un pas en avant en arrêtant de jouer les intrus et en proposant enfin un haut-parleur qui peut s’appairer à n’importe quel smartphone ou ordinateur grâce au Bluetooth. En quelques mots, la Move est assez lourde (bien qu’il soit très facile de la porter grâce une anse dédiée) mais ses nombreuses qualités la rendent vraiment intéressante pour les nomades.

Si les basses ne sont vraiment pas au niveau de ce que peut faire Bose même sur des modèles plus petits (alors que Sonos affirme qu’elles sont très profondes), le son porte tout de même assez loin. De plus, grâce à l’Auto Trueplay, dont la démo a été faite en live dans un environnement pensé pour l’occasion, la musique suit l’utilisateur et se connecte à d’autres Sonos très facilement. Le Wi-Fi reste disponible si besoin.

L’autonomie de la batterie est de 10 heures, et la Move est certifiée IP56 ce qui permet de l’emmener avec soi s’il pleut : un réel atout. De plus, elle est résistante aux chocs, et comme vous pourrez le voir sur notre compte Twitter, c’est assez impressionnant. Selon le speech de Patrick Spence, CEO de l’entreprise, une chute test aurait même cassé le goudron en laissant l’enceinte intacte et la musique continuant de tourner. Il serait possible de la faire tomber de 76 cm sans gravité.

Pour terminer, il faut savoir que le contrôle vocal est inclus dans la Sonos Move : pratique quand on se sert régulièrement de Google Assistant ! Les précommandes sont déjà possibles pour 399$, avec une disponibilité dès le 24 septembre. L’enceinte a vraiment tout pour plaire, mais si vous aimez la musique électronique et les fréquences basses puissantes, passez votre chemin.

Sonos One SL

Pour faire simple, la SL est une version downgradée de la Sonos One. Elle a la même fiche technique, en revanche pas de micro intégré, et donc pas de commande par la voix possible : adieu Alexa et compagnie. Pour 179$, ce produit qui peut déjà être précommandé et sera disponible le 12 septembre devrait faire le bonheur de ceux qui ont peur pour leur vie privée, depuis que l’on sait que nos conversations avec Google sont écoutées par des humains.

Sonos Port

Le Port est un petit boîtier de la taille d’une BBox Miami qui transforme une enceinte ancienne génération en haut-parleur connecté. On peut le brancher avec bon nombre de câbles, et en avant la musique, depuis un iPhone XR ou n’importe quel téléphone compatible avec l’application Sonos.

Pour le prix… Tenez-vous bien. C’est bon, vous êtes bien attaché ? 399$. Disponible en janvier 2020 en Europe.