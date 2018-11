Red Dead Redemption 2 : la bêta Online disponible dès aujourd’hui !

Red Dead Online se lance (en bêta)

Disponible depuis un petit mois maintenant sur PS4 et Xbox One, Red Dead Redemption 2 a évidemment explosé les records de ventes de son prédécesseur, avec 17 millions d’unités vendues en 8 jours. Un Red Dead Redemption 2 bien aidé par un certain GTA V d’une part, mais aussi par une campagne marketing rondement menée, sans oublier l’appui (parfois très insistant) de certains influenceurs.

Toujours est-il que si les joueurs ont déjà pu profiter des aventures solo de ce cher Arthur Morgan, héros de ce second opus, ils pourront bientôt goûter à Red Dead Online. En effet, dès aujourd’hui, certains privilégiés vont pouvoir tester ce tout nouveau mode de jeu en bêta. Selon Rockstar Games : « Red Dead Online combine l’expérience originale Red Dead Redemption avec le meilleur de ce que nous avons appris depuis la création des modes multijoueur. Le résultat est quelque chose de totalement nouveau et de très fun, et une expérience qui va grossir et évoluer avec le temps. »

Red Dead Online promet ainsi un monde dynamique et en constante évolution, et cette période de bêta va permettre à Rockstar de tester les capacités réseau de son bébé. Le développeur annonce que cela permettra de gérer « les inévitables turbulences liées au lancement d’une expérience online de cette taille« . Rockstar compte ainsi sur sa communauté pour remonter le maximum d’informations, mais également d’idées afin d’optimiser constamment l’expérience online.

Côté déploiement, dès aujourd’hui, ceux qui disposent d’un exemplaires Ultimate Edition du jeu peuvent prétendre à la beta. A partir de demain 28 novembre, tous les joueurs ayant lancé Red Dead Redemption 2 le 26 octobre seront éligibles. Dès le 29, cela s’étendra aux joueurs ayant lancé le jeu entre le 26 et le 29 octobre, avant de s’ouvrir à tous dès le 30 novembre. L’option Online apparaitra dans le menu principal, en haut à droite de l’écran.