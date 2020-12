Reddit rachète Dubsmash, une application rivale de TikTok

« Un produit beau et amusant qui permet aux utilisateurs de créer un contenu interactif et dynamique ». Reddit vient de s’offrir l’application Dubsmash et ne tarit pas d’éloges à son sujet. Elle se situe sur le même marché que TikTok et permet de publier des vidéos sur un format très court. Des outils pour chanter en play back sont par exemple disponibles comme pour sa rivale chinoise.

Cette entreprise a été créée en Allemagne en 2014 et elle est aujourd’hui basée à New York. Elle dispose d’une audience d’un milliard de vues par mois. Dans son communiqué, Reddit donne deux atouts que devrait apporter Dubsmash. Ces outils de création seront tout d’abord intégrés sur Reddit. L’occasion pour les utilisateurs de poster davantage de contenus vidéos.

Facebook aurait proposé plusieurs centaines de millions de dollars pour Dubsmash

L’idée est aussi de maintenir intacte cette « plateforme accueillante pour les créateurs et les utilisateurs sous-représentés sur les réseaux sociaux ». Ainsi, 25 % de tous les adolescents noirs américains seraient inscrits sur ce réseau social et les femmes représenteraient 70 % des utilisateurs. .

Cette idée est soutenue par Steve Huffman, le PDG de Reddit qui précise :

Dubsmash élève les créateurs sous-représentés, tandis que Reddit favorise un sentiment de communauté et d’appartenance à travers des milliers de sujets et de passions différents. Il est clair que nos missions sont étroitement alignées et que nos plates-formes axées sur la communauté peuvent coexister et se développer à mesure que nous apprenons les uns des autres.

On ignore les détails financiers de ce rachat mais on peut imaginer qu’il est assez élevé et selon The Information, Facebook aurait fait une offre de plusieurs centaines de millions de dollars un peu plus tôt cette année. Finalement, la firme de Mark Zuckerberg a choisi de développer son propre service en lançant Reels sur Instagram.