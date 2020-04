Redmi préparerait une tablette avec la 5G, un écran 90Hz et une caméra de 48 mégapixels

Aujourd’hui, c’est la marque Redmi qui permet à Xiaomi de se positionner comme l’un des principaux acteurs du segment des smartphones milieu de gamme. Et en 2019, le smartphone le plus populaire du constructeur chinois n’était pas un appareil haut de gamme, mais un smartphone abordable Redmi Note. En revanche, la marque Redmi est très peu associée aux tablettes.

Mais cela pourrait bientôt changer puisque d’après une nouvelle fuite publiée par le compte Twitter « Tech in Deep », et relayée par Android Central, Redmi s’apprêterait à lancer une nouvelle tablette appelée « Redmi Pad 5G ».

Xiaomi will introduce Redmi Pad 5G with MIUI 12 on April 27.

Key Specs:

– Snapdragon 765G

– 30W Fast Charge

– 90Hz screen

– 4 speakers

– 48MP Camera with AI

– MIUI for Pad

– 1999 yuan ($ 282) pic.twitter.com/jpkZZeIuQ0 — Tech in Deep (@TechinDeep) April 21, 2020

Cette « fuite » inclut un visuel présumé pour cette nouvelle tablette Redmi, ainsi que quelques caractéristiques. Comme le nom le suggère, la nouvelle tablette Redmi Pad serait dotée d’un modem 5G et elle utiliserait un processeur Snapdragon 765G (qui a été conçu pour les appareils milieu de gamme très proche des modèles premium). L’écran aurait un taux de rafraichissement de 90 Hz et sur le dos, il y aurait une caméra principale de 48 mégapixels. Sinon, cette nouvelle tablette serait compatible avec la recharge rapide 33W.

En ce qui concerne le design, les visuels qui ont « fuité » suggèrent que la nouvelle tablette de Redmi pourrait avoir des bordures très fines sur les côtés, et un peu plus épaisses en haut et en bas. Il n’y a pas d’encoche, puisque les capteurs en façades seraient donc placés sur ces bordures. Les images n’indiquent pas combien il pourrait y avoir de caméras sur le dos.

Un concurrent de l’iPad ?

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence étant donné que celles-ci viennent d’une source non officielle. Néanmoins, la tablette Redmi pourrait se positionner comme une alternative abordable (mais avec des caractéristiques intéressantes) aux iPad d’Apple. De plus, avec le lancement récent des nouveaux iPad Pro, il semblerait qu’il y ait eu un regain d’intérêt pour les tablettes. Il reste à savoir si le système d’exploitation de Xiaomi pourrait rivaliser avec iPadOS, qui a apporté pas mal de fonctionnalités pour que les iPad puissent être utilisés à la place des ordinateurs portables.

D’après « Tech un Deep », la tablette Redmi Pad 5G pourrait être lancée le 27 avril. Et celle-ci pourrait coûter l’équivalent de 282 dollars en Chine.