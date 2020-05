PlayStation 5 : un évènement prévu début juin pour découvrir la console et les jeux !

Un « State of PlayStation 5 » début juin ?

Si Microsoft a déjà dévoilé de nombreuses informations concernant sa future Xbox Series X, du côté de chez Sony, c’est le silence le plus absolu. Si pour certains, cela témoigne d’une vraie maîtrise, avec une PS4 qui a encore quelques cartouches dans sa besace, pour d’autres, cela semble plutôt inquiétant… Toujours est-il que le géant nippon devrait très bientôt sortir de son mutisme, et dévoiler enfin sa PlayStation 5.

En effet, selon Jeff Grubb, pour VentureBeat, Sony proposera à ses fans un rendez-vous vidéo au tout début du mois de juin, visant à donner des nouvelles de la console en elle-même, mais aussi des premiers jeux PlayStation 5. On devrait notamment y découvrir un premier aperçu des futurs titres estampillés « PlayStation Studios », avec aussi quelques jeux issus des éditeurs tiers.

Ou un « PlayStation Meeting » ?

Certains évoquent la date du 4 juin prochain pour cet évènement dédié à la PlayStation 5, mais il faudra évidemment attendre une confirmation officielle de la part de Sony pour cocher la date de son agenda. Un rendez-vous PlayStation qui devrait être très largement suivi (et commenté) par les fans du monde entier.

Du côté de chez Microsoft, on va proposer un nouveau rendez-vous, le Xbox 20/20, aux alentours du 10 juin. L’objectif sera cette fois de se focaliser non pas sur les jeux tiers ou les jeux maison, mais bien sur la Xbox Series X en elle-même. Cela pourrait également être l’occasion pour Microsoft d’officialiser (ou non) une seconde version de sa console, la Xbox Series S.

Enfin en ce qui concerne Nintendo, la firme nippone gère le succès de sa Switch, sans pression. Big N a ainsi récemment officialisé son nouveau Paper Mario : The Origami King via un simple communiqué de presse et un trailer de présentation, à l’ancienne. Selon toute vraisemblance, il ne devrait pas y avoir de nouveau Nintendo Direct avant la fin de l’été.