Résumé du Inside Xbox du 7 avril 2020 : L’avenir de la Xbox One

Après la grosse annonce de Sony en dévoilant la manette PS5 que l’on peut désormais appeler DualSense, c’est au tour de Microsoft de reprendre la parole avec un nouvel Inside Xbox. Alors attention, les rendez-vous « Inside Xbox » ont pour but de donner des informations sur les jeux actuels et les jeux à venir prochainement. Donc, ne vous attendez pas à parler de la next-gen et de la Xbox Series X. Mais cela pourrait tout de même s’annoncer intéressant ! Voici le résumé de la soirée !

23h00 – La soirée débute avec un message de Phil Spencer, le patron d’Xbox qui nous envoie toutes ses bonnes ondes en ces temps difficiles. Un message fort du patron de Xbox.

23h04 – Première annonce avec un nouveau trailer de Grounded, un nouveau trailer du jeu d’Obsidian qui arrivera dès le mois de juillet en Xbox Preview. Le jeu sera disponible sur le Xbox Game Pass. Il s’agit d’un petit jeu sympa qui fait penser au film « Chéri j’ai rétréci les gosses ». On devra faire face à des insectes et autres animaux. On incarnera des petits personnages qui font également penser à Arthur et les Minimoys. Le jeu devrait être jouable en coopération jusqu’à quatre joueurs.

23h07 – Le planning de cet Inside Xbox est dévoilé.

23h09 – Le Major Neslon s’entretient avec le designer de la Xbox Series X pour nous parler de la dernière console de Microsoft avec une toute petite démo technique sur Gears 5 et des exemples de Ray Tracing sur Minecraft. Globalement, rien de nouveau, que des choses que nous avons déjà pu voir la semaine dernière avec la prise de parole de Microsoft. Si vous souhaitez avoir toutes les informations, rendez-vous sur le lien suivant.

23h15 – Annonce de la date de sortie de Forza Street sur mobile (iOS et Android) pour le début du mois de mai. Annonce également de la gratuite de Gears 5 pendant une semaine.

23h18 – C’est le moment du Xbox Game Pass avec l’annonce de nouvelles choses sur PC et consoles. Football Manager arrive sur le Game Pass PC bientôt, ainsi que le jeu Stranger Things Saison 3, de petits RPG Japonais, la série Yakuza. Comme toujours, une solution très forte pour jouer à petits prix.

23h22 – Place à la présentation du DLC de Journey to the Scavage Planet Hot Garbage le 15 avril prochain !

23h23 – Place désormais à une petite séquence de présentation sur Gears Tactics qui arrivera le 28 avril sur PC (il a été précisé PC, mais logiquement le jeu devrait aussi sortir sur Xbox One mais plus tard). Le jeu s’annonce assez fidèle à la série Gears (les fameux découpages de monstres seront bien là). Aucune loot boxes, pas de micros-transactions pour ce Gears Tactics !

23h26 – Place au Project Xcloud, pour rappeler que onze nouveaux pays s’ajoutent à la liste dont la France. On rappelle que le service est disponible sur mobiles Android. Pour le moment, Apple fait encore de la résistance pour l’arrivée sur iOS.

23h27 – Place au fameux Hotline Miami Collection. Microsoft annonce via un trailer que le jeu est disponible dès maintenant !

23h29 – Nous allons parler désormais de Hello Games (No Man’s Sky). L’occasion de découvrir les premières images de gameplay du très attendu The Last Campfire.

23h35 – En cette période de confinement, Microsoft rappelle différentes options pour bloquer la console à des heures précises pour les enfants, ils annoncent de nouvelles possibilités avec la Microsoft Game Bar, etc…

23h38 – Un peu de nouvelles avec les nouveautés à venir sur Sea of Thieves ! La prochaine mise à jour mensuelle arrivera le 22 avril et bien entendu, le jeu est disponible sur le Xbox Game Pass PC et consoles ! Et Microsoft tease l’arrivée bientôt d’un gros secret !

23h40 – C’est la fin de cet Inside Xbox, un rendez-vous court, avec quelques petites infos. Un rendez-vous court par rapport aux précédents, mais du coup bien rythmé ! Bonne soirée à vous tous !