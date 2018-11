Réveillez le tricheur qui sommeille en vous, voici les codes de Red Dead Redemption 2

N’ayez pas de scrupules à tricher un peu sur Red Dead Redemption II

Si vous êtes du genre » honnête homme « , voire un » incorruptible du jeu vidéo « , cet article n’est décidément pas fait pour vous, mais plutôt pour les » renégats du jeu vidéo » et cela tombe plutôt bien pour un jeu de Far West ! Voici en effet la liste des codes pour tricher sans vergogne sur le jeu Red Dead Redemption II… Au programme : argent facile, armes en veux-tu en voilà, meilleurs chevaux, invincibilité, etc. De quoi faire de vous, la pire crapule du Grand Ouest américain !

Pour tricher rien de plus simple, Rockstar Games (l’éditeur du jeu Red Dead Redemption II), vous a simplifié les choses. Il suffit de taper des codes créés de toutes pièces pour chaque cas de figure. Il faut entrer ce code dans la barre prévue à cet effet, en mettant la partie en pause, en appuyant soit sur le triangle (si vous êtes sur une console PlayStation) soit sur le “Y” (si vous utilisez une Xbox).

On vous met la vidéo du trailer si vous n’avez toujours pas acheté le jeu, histoire de vous mettre l’eau à la bouche pour l’acheter à noël. Il s’agit du troisième meilleur lancement de l’histoire du jeu vidéo avec plus de 17 millions d’exemplaires vendus, rien que dans la première semaine de lancement… Des Bundle PS4 Red Dead Redemption II sont d’ailleurs sur le marché si cela vous tente.

Voici la liste des codes de triche (avec ou sans pré-requis) sur le jeu Red Dead Redemption II

Codes simples (sans pré-requis)

Obtenir 500 dollars : Greed is now a virtue

Avoir les armes de base : A simple life, a beautiful death

Avoir des armes discrètes (Couteau et Tomahawk de différents types) : Death is silence

Réinitialiser votre honneur : Balance. All is balance

Réduire l’honneur au minimum : You revel in your disgrace, I see

Augmenter votre lien avec tous vos chevaux au maximum : My kingdom is a horse

Augmenter l’indice de recherche par les forces de l’ordre : You want punishment

Réduire votre indice de recherche par les forces de l’ordre : You want freedom

Remplir complètement la barre de vie, d’énergie et de sang froid : You flourish before you die

Acheter toutes les améliorations du camp et augmenter les réserves au maximum : Share

Débloquer toutes les tenues dans votre garde robe : Vanity. All is vanity

Ajouter l’attirail d’as de la gâchette à votre inventaire : History is written by fools

Faire apparaître un cheval de type aléatoire : You Want Something New

Faire apparaître un cheval de qualité supérieure : You want more than you have

Être instantanément saoul : A fool on command

Débloquer toutes les recettes d’artisanat : Eat of Knowledge

Le cheval peut être sifflé de n’importe quelle distance : Better than my dog

Faire apparaître un cheval de course : Run! Run! Run!

Faire apparaître un chariot avec un cheval : Keep your dreams simple

Augmenter le niveau des barres de vie, énergie et sang froid : Seek all the bounty of this place

Fait apparaître un boquet tiré par un cheval : Keep your dreams light

Fixer le sang froid au niveau 2 : Make me better

Fixer le sang froid au niveau 3 : I shall be better

Fixer le sang froid au niveau 4 : I still seek more

Fixer le sang froid au niveau 5 : I seek and I find

Code de triche (avec pré-requis)

Révéler toute la carte : You Long for Sight and See Nothing

Pré-requis : acheter le journal Saint Denis Times #47

Augmenter votre honneur jusqu’au maximum : Virtue Unearned is not virtue

Pré-requis : acheter le journal Saint Denis Times #48

Armes lourdes : Greed is American Virtue

Pré-requis : acheter le journal Saint Denis Times #46

Munitions infinies: Abundance is the dullest desire

Pré-requis : acheter le journal Saint Denis Times #43

Faire apparaître un cheval de guerre : You are a beast built for war

Pré-requis : acheter le journal Blackwater Ledger #72

Faire apparaître un chariot de cirque : Would you be happier as a clown?

Pré-requis : acheter le journal Blackwater Ledger #72

Energie infinie pour votre cheval et vous :The Lucky Be Strong Evermore

Pré-requis : acheter le journal Saint Denis Times #48

Augmenter la valeur maximale des barres de vie, d’énergie et de sang froid : You Seek More Than The World Offers

Pré-requis : acheter le journal Gazette de Hanover #36