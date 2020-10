Réveillez-vous avec cette musique créée par la femme d’Elon Musk et de l’IA

Il est censé « améliorer le sommeil et le bien-être des enfants et des adultes ». Les qualités du dernier morceau présenté en collaboration entre Grimes et une startup du nom de Endel intriguent. Il faut dire que la musique d’ambiance du nouveau projet baptisé « AI Lullaby » utilise, comme son nom l’indique, un programme d’intelligence artificielle.

En couple avec Elon Musk depuis 2018, Grimes est une musicienne originaire du Canada (Vancouver), du nom de Claire Boucher. Elle a 32 ans cette année, et vient de signer un nouveau contrat avec Endel pour un nouveau projet musical que Grimes qualifié d’inspiré par la nouvelle vie de mère, après la naissance de X AE A-XII.

Un projet pour démocratiser l’IA

La startup musicale Endel hébergera la musique jusqu’au 23 décembre, et les utilisateurs de la plateforme sous Android devraient pouvoir bientôt accéder à l’album. Cela dit, la startup l’a déjà publié sur sa chaîne YouTube, et nous vous proposons de l’écouter ci-dessous.

En substance, les voix enregistrées proviennent de Grimes, puis intégrées dans une composition entièrement créée par un algorithme. Endel explique que son projet continuera avec d’autres articles, sous le nom de « Algorithmic Mood Music ».

Dans un communiqué, Grimes a parlé de son intérêt pour l’IA, et sa volonté de défendre son importance via cette musique. « Je pense que si elle est abordée correctement, l’IA a la capacité de réparer radicalement notre monde » indiquait-elle. D’ailleurs, tous les bénéfices du projet seront reversés à deux associations à but non lucratif : AI for Everyone et Naked Heart Foundation.