Elon Musk met à jour… le prénom de son fils

Le 6 mai dernier, Elon Musk fut pour la sixième fois papa. Loin d’une histoire strictement familiale pour l’entrepreneur, la naissance de son premier enfant avec la chanteuse canadienne Grimes a connu une couverture médiatique gigantesque. Il faut dire qu’après Griffin, Xavier, Damian, Saxon, et Kai, le sixième enfant d’Elon Musk a été baptisé X Æ A-12 peu de temps après sa naissance. Un nom de code très mystérieux de prime abord, et loin d’être simple à prononcer.

Au fil des semaines, et notamment dans le podcast de Joe Rogan, le patron de Tesla a pu s’expliquer. Nous savons aujourd’hui ce à quoi correspond le prénom du garçon aux semblants de nom de code. Mais une dernière interrogation persistait : est-ce légal d’appeler un enfant de cette façon ? La réponse a été rendue, et le couple a dû revoir son idée.

Quel est le (nouveau) prénom d’Elon Musk ?

La justice californienne a tranché, et a demandé au couple Grimes-Musk de revoir le prénom de leur enfant. Sur une photo publiée sur Instagram, la chanteuse a répondu à un fan qui lui posait la question quant aux avancées de la situation. Finalement, le prénom de son fils ne sera pas X Æ A-12 mais X Æ A-XII, voire X A-E A-XII. Vous l’aurez compris, le refus de la justice n’a pas fait dévier l’intention d’Elon Musk et de Grimes à trouver un nom sortant de l’ordinaire. Mais pourquoi ces subtils changements ?

L’orthographe du prénom a été corrigée pour se conformer aux obligations juridiques. La loi stipule ainsi que les noms officiels ne peuvent être orthographiés qu’en se reposant uniquement sur les lettres de l’alphabet comme caractères. Les symboles et les chiffres arabes ne sont pas acceptés, d’où la conversion de « A-12 » en « A-XII » en chiffres romains.

Pour rappel, le prénom du fils d’Elon Musk possède une explication précise : le X correspond à la variable inconnue, Æ – qui se prononcerait « Ash » – serait quant à lui le symbole elfique pour l’amour (Elon Musk y voit aussi une référence à l’intelligence artificielle, inscrite « AI » en anglais) et enfin, A-12 est une référence au précurseur au SR-71, un avion militaire américain construit de 1967 à 1968 et capable de voler trois fois plus vite que la vitesse du son en haute altitude.