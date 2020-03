Revolut : l’or, une nouvelle opportunité pour les clients Premium et Metal

Alors que les marchés financiers traditionnels sont dans la tourmente, l’or se positionne comme une valeur refuge. Il y a quelques jours, le métal jaune a vu son prix franchir le seuil des 1 700$ par once – un niveau que l’on n’avait plus constaté depuis 7 ans.

Diversifier le portefeuille de ses clients

Au même moment, c’est la néo-banque britannique Revolut qui vient d’annoncer que ses clients Premium et Metal pouvaient désormais prendre position sur l’or depuis l’application mobile. Ce n’est en revanche pas le cas des clients Standard (gratuits) qui n’ont pas accès aux marchés financiers. La fintech s’engage en parallèle à garantir tous les achats « par de l’or physique réel, conservé en sécurité par un partenaire aurifère de confiance ».

Alors qu’elle offre déjà la possibilité à ses clients de passer des ordres sur des crypto-monnaies (2017) et des actions (2019), Revolut veut permettre à ses utilisateurs de se diversifier encore davantage avec le métal précieux. Un nouvel onglet sur l’application mobile baptisé « Marchandises » permet d’accéder à un cours d’achat et de vente sur l’or que Revolut récupère d’un partenaire. Cette nouvelle section est disponible avec la mise à jour de l’application qui a été officialisée aujourd’hui.

Mieux qu’une simple interface pour acheter et vendre de l’or au cours en temps réel, Revolut permet aussi à ses utilisateurs de fixer un prix d’achat ou de vente pour déclencher une opération dans le futur. Lorsque le prix fixé est atteint, la transaction est alors automatiquement déclenchée. Pour les utilisateurs, c’est un moyen d’avoir un maximum d’efficacité dans leurs investissements via une interface simplifiée. Ils peuvent ensuite facilement visualiser leurs avoirs en or depuis l’écran principal de leur application – à côté de leurs comptes en devises fiduciaires.

Une nouvelle classe d’actifs

Avec cette nouvelle fonctionnalité, Revolut veut faire « en sorte que l’accès à l’or soit aussi simple et accessible que possible, les utilisateurs pouvant négocier les montants qui leur conviennent ». Ivan Chalov, Product Owner Matières premières regrette que les gens soient « se sentent exclus de l’accès à certaines classes d’actifs et ne savent pas vraiment par où commencer ».

En ajoutant les matières premières sur son interface, Revolut s’ouvre donc à un nouveau marché – en plus de celui des actions et des matières premières (cf notre avis Revolut). Il ne serait pas surprenant de voir l’application intégrer d’autres commodities (pétrole, gaz, métaux…) dans les mois à venir.

Qu’il s’agisse de l’or ou de toute autre matière première, le capital est toujours à risque – et les utilisateurs doivent être conscients qu’ils peuvent potentiellement perdre l’intégralité de leur capital. La première étape avant de pouvoir acheter de l’or sur Revolut est de confirmer avoir pris connaissance du risque sur cette matière première.

