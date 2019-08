Revolut sécurise désormais vos paiements en ligne, voici comment

Sur le marché français, quelques néo-banques se distinguent du lot avec des croissances exponentielles. C’est le cas de Compte Nickel, N26 et Revolut qui cumulent à eux seuls près de 80% de toutes les clients de ces établissements mobiles. Alors que l’Europe devient plus exigeante en matière de sécurisation des transactions, elles doivent également se mettre à la page.

Revolut annonce 3D Secure

Chez Revolut, un communiqué publié sur le blog annonce désormais l’introduction du système 3D Secure pour les transactions réalisées par carte sur internet. Ce système d’authentification s’est démocratisé au fil des années, pour représenter même 43% de toutes les transactions réalisées en ligne en 2018. Mais plutôt que d’envoyer un code par SMS pour valider son identité (ce que l’Europe juge encore trop peu efficace), Revolut enverra une notification pour valider l’opération.

Une fois qu’il aura cliqué sur la notification, l’utilisateur Revolut sera ensuite redirigé vers l’application mobile. Il devra alors s’authentifier – soit par la biométrie, soit en entrant son code – pour valider définitivement la transaction en cliquant sur le message affiché sur l’application. La fintech précise par ailleurs que tous les sites e-commerce n’ont pas intégré la technologie 3D Secure, et que certaines transactions peuvent donc passer sans cette étape de vérification.

Les cartes virtuelles, sécurité supplémentaire

Si Revolut avait pris du retard par rapport à la concurrence sur 3D Secure, la pépite britannique a toutefois introduit une solution sécurisée et originale pour que ses clients puissent payer en toute sécurité sur internet : les cartes bancaires virtuelles. Comme leur nom l’indique, ce sont des cartes bancaires qui n’ont pas vocation à être physiques, et qui sont disponibles depuis l’application.

Le client peut ainsi en générer autant qu’il le souhaite, avec des codes uniques, et elles peuvent servir à régler ses achats sur internet. Afin d’éviter tout risque de voir ses coordonnées bancaires être piratées et revendues (en cas de faille du site e-commerce), l’utilisateur de Revolut peut détruire cette carte virtuelle une fois que la transaction a été réalisée. Parmi les banques en ligne plus traditionnelles, certaines comme Boursorama offrent un équivalent baptisé e-Carte Bleue.