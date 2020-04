Ring dévoile la Video Doorbell 3, sa nouvelle sonnette connectée

Après avoir présenté la Ring Video Doorbell 3 au mois de mars, la marque a annoncé que la nouvelle sonnette connectée était enfin disponible à la vente en France. Ce dispositif se présente logiquement comme le digne successeur de la Video Doorbell 2 dévoilée il y a quelques années déjà.

Au programme, de nouvelles fonctionnalités et une meilleure compatibilité.

Quelles fonctionnalités pour la Ring Video Doorbell 3 ?

Si le design de la Ring Video Doorbell 3 n’est pas sans évoquer celui du modèle précédent, c’est du côté des fonctionnalités qu’il faut regarder pour découvrir les nouveautés.

Pour rappel, les produits de Ring sont des sonnettes connectées vidéo qu’il est possible de connecter à son téléphone afin de bénéficier de plusieurs fonctionnalités. Avec ces dispositifs, les utilisateurs peuvent voir qui se présentent devant leur porte d’entrée directement depuis leur smartphone, mais également ouvrir à distance ou parler avec l’interlocuteur par le biais de la sonnette.

Ring Video Doorbell 3 au meilleur prix Prix de base : 199 € Amazon 199 € Consultez l'offre

La Ring Video Doorbell 3 se dote d’un nouveau mode baptisé « Pre-Roll », une fonctionnalité qui permet d’enregistrer une séquence de quatre secondes juste avant que la détection de mouvement ne s’enclenche. Celle-ci était déjà présente sur d’autres dispositifs, mais c’est la première fois qu’elle débarque sur un produit équipé d’une batterie rechargeable. Plus globalement, la sonnette capture des images jusqu’en 1080p sur un champ de vision de 160 degrés. Elle dispose également d’un mode de vision nocturne.

Côté mouvement, le dispostif de Ring peut détecter ces derniers dans un rayon de 1,5 à 4,5 mètres autour de la porte, une zone que l’utilisateur peut définir dans l’application afin de recevoir des notifications en cas de passage. La nouvelle sonnette coonectée est également compatible avec un réseau WiFi à deux bandes 2,4 et 5 GHz, ce qui n’était pas le cas sur les précédents dispositifs.

La Ring Video Doorbell 3 est aussi compatible avec Amazon Alexa, ce qui est plutôt logique sachant que la firme américaine a racheté la startup en 2018 pour un milliard de dollars.

En mars dernier, le fondateur de Ring, Jamie Siminoff avait présenté la nouvelle sonnette vidéo en indiquant : « Avec Ring Video Doorbell 3 et Ring Video Doorbell 3 Plus, nous sommes heureux de continuer à offrir à nos utilisateurs encore plus d’options de sécurité à domicile, tout en préservant leur confidentialité et leur permettant de garder un contrôle total ». Un moyen de tenter de rassurer les utilisateurs suite aux polémiques dont la marque a été l’objet durant quelques mois.

Disponible dès ce jour chez le marchand ainsi que sur Amazon, la Ring Video Doorbell 3 est commercialisée au tarif de 199 euros. La Ring Video Doorbell 3 Plus revient à 229 euros, mais aucune date de disponibilité n’a encore été communiquée par la marque.