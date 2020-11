Risque-t-il d’y avoir une pénurie d’iPhone 12 ?

Normalement, Apple a toujours un stock suffisant pour satisfaire la demande pour ses iPhone. Pourtant, au premier semestre, la firme de Cupertino avait prévenu qu’elle pourrait faire face à une pénurie, à cause de la COVID-19 et de la fermeture des usines en Chine. Finalement, la catastrophe n’a pas eu lieu.

Mais une fois de plus, des rumeurs évoquent la possibilité qu’Apple ait des difficultés à satisfaire la demande durant la période de fin d’année. Pour rappel, Apple vient de présenter ses iPhone 12. Il s’agit de ses premiers smartphones 5G.

Et on s’attend à ce que la demande soit très élevée, en particulier durant la période de fin d’année. Pourtant, d’après un article publié par Bloomberg, Apple pourrait avoir du mal à satisfaire cette demande.

D’après cet article, Apple ferait face à une pénurie de puces vitales pour la gestion de la consommation de l’énergie sur les iPhone, mais aussi sur d’autres appareils. Citant des sources proches du dossier, le média américain indique que cette pénurie en puce d’alimentation pourrait compliquer la situation d’Apple durant la période de fin d’année.

Néanmoins, Bloomberg indique également que les fournisseurs seront susceptibles de prioriser les commandes d’Apple par rapport à celles d’autres constructeurs durant cette pénurie. Cette situation serait due à une hausse de la demande pour les puces dans le monde, ainsi qu’aux perturbations liées à la COVID-19. En effet, la 5G nécessiterait plus de semiconducteurs par rapport à la 4G.

D’autre part, des entreprises constitueraient aujourd’hui d’importants stocks pour les composants essentiels pour les smartphones à cause des incertitudes liées à la pandémie. Et de son côté, Huawei aurait également fait un énorme stock de composants en prévision des sanctions américaines qui visent à perturber sa chaîne d’approvisionnement.

Un problème d’alimentation ?

Bien évidemment, comme il ne s’agit que de rumeurs, la prudence est de mise. Néanmoins, comme l’explique Bloomberg, les besoins d’Apple pour les puces qui gèrent l’alimentation ont probablement augmenté avec l’arrivée de ses premiers iPhone 5G.

D’autre part, lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, Tim Cook aurait déjà évoqué des « contraintes » au niveau de la chaîne d’approvisionnement. Cependant, le patron d’Apple n’a pas précisé que cela concernerait les puces de gestion de l’alimentation.

Durant cette conférence, Cook aurait expliqué que ces contraintes étaient prévisibles, étant donné qu’Apple a augmenté sa production. Il a aussi indiqué qu’il est difficile de prédire combien de temps ces contraintes vont durer.

Si pour le moment, on n’a aucun indicateur officiel au sujet des ventes de l’iPhone 12 et de ses variantes, la plupart des prédictions sont optimistes. Par exemple, l’analyste Ming Chi Kuo aurait indiqué que les précommandes de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro au mois d’octobre auraient été nettement meilleures par rapport à celles de l’iPhone 11 en 2019.

Par ailleurs, un autre analyste indique déjà que les ventes d’iPhone en 2021 seront les meilleures de tous les temps, dépassant le record de 2015. Ainsi, Apple n’aurait pas encore atteint le pic des ventes d’iPhone.

Sinon, on rappelle cette année, les nouveaux iPhone sortent plus tard que d’habitude. Et cela était probablement dû aux effets de la COVID sur la chaîne d’approvisionnement.