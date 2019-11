Rival de Spotify, Amazon Music Unlimited est à 0,99€ pendant 4 mois

Bonne nouvelle pour les amateurs de musique ! Le service de streaming musical Amazon Music Unlimited est actuellement à un prix défiant toute concurrence : vous pouvez profiter de 4 mois d’abonnement à seulement 0,99€ sur la période. Cette offre spéciale est réservée aux nouveaux membres, et elle est valable pendant quelques semaines encore.

Amazon Music Unlimited, 50 millions de titres

Comme vous pouvez le lire dans notre test sur Amazon Music Unlimited, cette plateforme musicale permet d’accéder à un répertoire de 50 millions de titres sur ordinateur, mobile (iOS et Android), tablette ou même via votre enceinte Amazon Echo. Pour ceux qui voyagent et qui n’ont pas toujours accès à internet, un mode « hors connexion » permet de télécharger les musiques pour les écouter sans connexion. La solution qui rivalise directement avec Spotify, Deezer, Apple Music ou encore YouTube Music connait un vif succès, et ce sont plus de 30 millions d’utilisateurs à travers le monde qui utilisent cette plateforme musicale.

En optant pour cette offre spéciale à 0,99€, vous pouvez ainsi bénéficier de Amazon Music Unlimited sans aucune publicité et avec une qualité de son optimale pour écouter vos playlists en toute simplicité. Alors que le service est disponible depuis environ 2 ans dans l’Hexagone, le géant du e-commerce n’a pas cessé de l’améliorer pour rivaliser sérieusement avec tous ses concurrents.

Il faut distinguer l’offre Amazon Music Unlimited de l’abonnement gratuit proposé aux clients Amazon Prime – et baptisé Prime Music. Ce dernier est donc inclut dans la souscription à l’offre Prime (qui permet de bénéficier aussi de la livraison gratuite en un jour, ou de Prime Vidéo) mais il est limité à seulement 2 millions de titres.

Si les 4 premiers mois sont donc à 0,99€ en tout, il faudra ensuite compter 9,99€ par mois pour continuer d’accéder au service. C’est le même prix que l’on retrouve chez les concurrents comme Spotify ou Deezer dans le cadre des abonnements payants. A noter que Amazon Music Unlimited est sans engagement, vous pouvez donc vous désabonner à tout moment (y compris pendant la période de 4 mois).

