Robert Downey Jr. s’offrirait un caméo dans Spider-Man 3

Attention, l’article suivant contient des SPOILERS sur le film Avengers: Endgame. Si vous faites partie des rares personnes qui ne l’ont pas encore vu, mieux vaut stopper votre lecture tout de suite.

C’est la petite rumeur qui circule ces derniers jours. Robert Downey Jr. a qui DC Comics serait prêt à offrir un pont d’or, n’en aurait pas complètement fini avec Marvel. La rumeur avait déjà circulé il y a quelques mois, avec la perspective de le voir revenir à l’occasion d’une série. Mais on parle bien d’un film cette fois.

Robert Downey Jr. vient finir le boulot

L’acteur qui a lancé le Marvel Cinematic Universe est décédé à l’occasion du dernier film. Cela devrait donc avoir signifié la fin de son aventure de super-héros dans l’armure (et même les armures) d’Iron-Man. Mais, selon des sources américaines, Robert Downey Jr. reviendrait à l’occasion d’un caméo pour le film Spider-Man 3 avec Tom Holland. Un film qui doit en théorie arriver dans les salles obscures à l’été 2021.

Reste à savoir comment ce serait possible techniquement. Après tout, il est censé être mort et son personnage avoir bouclé une aventure initiée en 2008, en se sacrifiant pour sauver l’univers. Dans la série Ironheart, l’objectif semble être d’avoir uniquement recours à sa voix, dans le cadre d’une intelligence artificielle. Mais dans le même temps, il joue un rôle majeur pour le personnage de Spider-Man et donc cela permettrait aussi de faire avancer l’histoire de l’homme araignée. L’objectif semble être là aussi d’avoir recours à une intelligence artificielle. Rien n’est encore figé dans le marbre toutefois. Le tournage devait initialement commencer cet été, mais rien n’est sûr en raison de l’épidémie de coronavirus.

A noter que des rumeurs ont aussi circulé quant à un caméo dans le film Black Widow. Cela poserait moins de problèmes d’un point de vue de la temporalité puisque ce film se déroule avant Avengers: Endgame.