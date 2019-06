DJI lance le Robomasters S1 un… robot de combat éducatif

L’entreprise chinoise, leader dans le domaine des drones de loisir, se lance dans un nouveau secteur : le robot éducatif de combat. L’entreprise vient de présenter RoboMaster S1.

RoboMaster S1 le premier robot éducatif de combat de DJI

DJI est une entreprise chinoise fondée en 2006. La firme de Shenzhen s’est rapidement imposée comme leader des fabricants de drones de loisir. L’entreprise se développe désormais sur d’autres secteurs. Il y a un peu moins d’un mois, DJI avait notamment sorti sa première caméra d’action baptisée Osmo Action. Désormais c’est vers la robotique que la firme chinoise se tourne en présentant RoboMaster S1, son tout premier robot éducatif de combat.

Une entreprise de drones de loisir qui se lance dans la robotique peut sembler curieux. Pourtant, DJI a souligné la robotique faisait partie de son ADN. Frank Wang, le fondateur et patron de l’entreprise chinoise, a effectivement étudié la robotique. L’entreprise de Shenzhen a aussi organisé des tournois de combat de robots en Chine. RoboMasters S1 n’est donc pas une surprise tant que cela.

Le robot est livré en kit de 46 pièces non assemblées. L’utilisateur, en plus de monter son robot éducatif de combat tout seul, devra aussi s’initier au codage. Doté de 4 roues, ce robot impressionnant peut rouler jusqu’à près de 13 km/h. Il est équipé d’une tourelle ajustable, comme sur un tank, pour la bataille. Celle-ci projette des perles de gel non toxique. Il propose aussi un mode de combat infrarouge plus simple à mettre en place.

Un robot doté de multiples fonctions

Le plus épatant dans ce robot éducatif de combat est qu’il embarque une caméra et dispose d’une demi-douzaine de fonctions de reconnaissance différentes embarquées. Il peut aussi bien reconnaître les gestes que les sons, du trait de la vision, etc. Le robot peut aussi être contrôlé manuellement via l’application.

Notez que les utilisateurs plus avancés peuvent y connecter du matériel tiers via les 6 ports PWM. Le robot éducatif est programmé avec Python et Scratch 3.0. Le RoboMasters S1 est disponible dès aujourd’hui au prix de 449 dollars.