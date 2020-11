Russie : accusés de censure, les géants du web sont menacés par une nouvelle loi

En juin dernier, Facebook a annoncé que les publications des médias contrôlés financièrement et éditorialement par un État seraient étiquetées pour mieux informer ses utilisateurs. Ces pages ne peuvent également pas faire de publicité aux États-Unis. Sans le dire directement, ces mesures sont prises afin d’informer directement le public sur la nature de ces organisations parfois accusées de faire de la propagande.

Quelques mois plus tard, la Russie a décidé de répliquer. Certains de ses médias tels que Russia Today et Sputnik sont directement financés par le gouvernement et sont donc frappés par ces mesures. Anton Gorelkin, un député du parti majoritaire Russie Unie, a déposé une proposition de loi qui vise YouTube, Twitter et Facebook. Ces derniers sont accusés de discrimination flagrante vis à vis des médias russes.

Un député russe veut réduire les commissions sur l’App Store

Les soutiens de ce texte affirment avoir reçu des plaintes de la part de ces organisations qui s’estiment lésées par le système des étiquettes. En conséquence, les réseaux sociaux qui seraient déclarés coupables de discrimination à leur égard pourraient écoper d’une amende de 39 000 dollars. Un montant faible mais les sanctions pourraient ensuite monter d’un cran et aller jusqu’à un blocage partiel, voire total.

Pour l’heure, le gouvernement semble quelque peu temporiser. Cité par Forbes, le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, a indiqué que ces mesures «doivent être soigneusement examinées, mais qu’un mécanisme doit voir le jour pour remédier à ce problème ».

Ce n’est pas la première fois que la Russie choisit d’agir contre les géants du web. En 2016, LinkedIn a par exemple été bloqué pour avoir enfreint une loi qui oblige les entreprises à conserver les données de leurs utilisateurs sur des serveurs basés en Russie. Cette année, un parlementaire a aussi déposé une proposition visant à plafonner à 20 % la commission sur les ventes d’applications mobiles facturée par les géants Apple et Google.