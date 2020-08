Ryan Reynolds va travailler avec Netflix sur une autre comédie

Ryan Reynolds a beau avoir lancé son propre service de streaming (éphémère) l’acteur ne boude pas encore la concurrence. S’il espère encore pouvoir reprendre son rôle de Deadpool dans l’univers Marvel, c’est du côté de Netflix que son avenir immédiat semble s’écrire. Avec la plateforme de streaming, il avait déjà participé au film 6 Undeground que l’on préférerait rapidement oublier, et le voilà désormais lancé dans un nouveau projet, une comédie. On vous donne tous les détails.

Ryan Reynolds, auteur et acteur

Plus de six mois après la sortie de son dernier film, Ryan Reynolds va donc récidiver. Si on ne peut pas vraiment parler d’un succès critique, cela n’a pas été le cas pour les audiences. Il a rencontré un vrai succès, en partie porté par son nom et le reste du casting. Un paramètre que Netflix affectionne particulièrement. Il suffit de regarder du côté de The Old Guard (Charlize Theron) et Tyler Rake (Chris Hemsworth), deux gros succès récents, pour s’en convaincre.

Mais, à la différence de ces deux films, ce n’est pas la carte de l’action et des explosions qui sera mise en avant pour le nouveau projet de Ryan Reynolds. Il veut en effet faire une comédie, dont on connaît simplement le nom à l’heure actuelle : Upstate.

Ryan Reynolds est associé sur ce projet avec John August (qui a notamment travaillé sur Big Fish, Charlie et la Chocolaterie). L’acteur va tenir le rôle principal, mais il va aussi co-écrire l’histoire. Pour l’instant, les détails du scénario sont encore inconnus. Les deux hommes avaient aussi collaboré ensemble il y a 13 ans avec le film « The Nines ». Aucune date de sortie n’est annoncée pour le film et on ignore aussi les détails du reste du casting.