Tom Holland était ivre quand il a sauvé le deal Marvel – Sony

Il y a quelques mois encore, la perspective semblait bien réelle et attristait les fans. En raison d’un désaccord entre Sony et Marvel, le personnage de Spider-Man, incarné par Tom Holland allait disparaître du Marvel Cinematic Universe. Mais un deal a finalement pu être trouvé et on sait que le jeune acteur y a joué un grand rôle. Sauf que les choses se seraient passées d’une façon plutôt surprenante. C’est ce que l’acteur lui-même a confessé dans une interview.

Tom Holland, un négociateur très particulier

Interrogé sur le plateau du Jimmy Kimmel Live, Tom Holland a donc expliqué le déroulé des faits.

On était à la D23 lorsque l’info est tombée et j’étais évidemment dévasté. C’était horrible. J’ai demandé si je pouvais avoir l’adresse mail de Bob Iger parce que je voulais juste lui dire ‘Merci, ces cinq dernières années de ma vie ont été incroyables. Merci d’avoir considérablement changé ma vie et j’espère qu’on pourra travailler de nouveau ensemble à l’avenir.’ J’ai envoyé cet email et Bob Iger m’a immédiatement répondu pour me dire qu’il voulait m’appeler et me demander mes disponibilités.

Quelques jours plus tard, Tom Holland était en famille, avec trois pintes dans le nez quand Bob Iger a décidé de lui téléphoner. L’acteur était donc quelque peu joyeux et s’est retrouvé à pleurer au téléphone sous le coup de l’émotion.

C’était très émouvant parce que je sentais que c’était la fin

relève l’homme-araignée. Mais c’est cet appel qui aurait ensuite joué un rôle majeur dans la reprise des discussions entre Marvel et Sony. Suffisant pour préserver, au moins temporairement, l’avenir de son personnage. Rendez-vous le 14 juillet 2021 pour le troisième opus de ses aventures solo dans le MCU et découvrir si tout ça en valait vraiment la peine. On l’espère.