Sam Raimi et Doctor Strange 2, une bonne nouvelle pour Marvel ?

La nouvelle circulait désormais depuis quelques semaines déjà et la voilà officiellement confirmée. C’est bien Sam Raimi qui sera donc aux commandes du film Doctor Strange in the Multivers of Madness, le second opus des aventures du Sorcier Suprême. Un rôle qui semble presque complètement indiqué avec le recul, quand on se souvient de la référence au personnage dans Spider-Man 2 du réalisateur. Mais dans le cadre de cette annonce, impossible de s’arrêter aux faits, il faut réfléchir aux conséquences potentielles pour Marvel.

Sam Raimi, un profil atypique

Le réalisateur semble tout indiqué pour assumer la tournure « horreur » que Marvel souhaite donner au film. Si on parle le plus souvent de sa trilogie Spider-Man, c’est aussi lui qui a initié Evil Dead. Mais, il ne s’agit pas d’un réalisateur quelconque. Et c’est paradoxalement ce qui le distingue des autres.

Si on connaît désormais tous Jon Favreau, James Gunn ou les frères Russo, ce sont bien leurs films chez Marvel qui leur ont donné une place centrale dans le cinéma actuel. Sam Raimi arrive déjà auréolé d’un sacré CV qui débarque. Or, ce n’est pas vraiment si on regarde dans le rétroviseur, une bonne nouvelle pour un réalisateur qui arrive chez Marvel. A fortiori, parce que remplacer un réalisateur quand le projet est déjà lancé n’est pas non plus un bon signe.

Mais, au-delà de la dimension horreur qui traîne sur son CV, on a surtout envie de retenir la capacité de Sam Raimi à faire entrer une bonne dose d’étrange, de folie dans ses films. On est parfois dans le registre de ce que l’on pourrait qualifier de psychédélique. Or, rassembler cet élément avec celui de l’horreur est sans doute exactement ce que l’on attend de lui ici.

Dans le même temps, son succès (on oubliera le 3e) avec la trilogie Spider-Man, montre qu’il n’a pas de difficultés à produire des films qui marchent au box-office et auprès des fans. Reste à savoir la liberté créatrice que Marvel lui laissera vraiment.