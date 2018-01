Samsung a un problème de batterie qui affecte quelques Galaxy Note 8

Depuis quelques jours, les médias évoquent un problème avec la batterie du Samsung Galaxy Note 8. Selon plusieurs articles, certains utilisateurs se seraient plaints qu’une fois la batterie vidée, leurs mobiles ne chargeraient et ne redémarreraient plus. Dans un communiqué, Samsung suggère cependant que ce problème n’affecte qu’un nombre très limité d’appareils. On est donc loin du fiasco à la Note 7.

Il ne s’agit pas d’un fiasco à la Note 7, mais le problème n’est cependant pas passé inaperçu. Et si vous utilisez un Galaxy Note 8, ceci devrait quand même vous intéresser. Selon certains médias, des Samsung Galaxy S8+ seraient aussi affectés par ce problème.

Depuis quelques temps, un problème affectant certaines unités du smartphone XXL de Samsung a été relayé sur la toile. Selon les différents articles et plaintes, lorsque l’appareil est complètement déchargé, celui-ci ne se charge plus et ne redémarre plus.

Dans un communiqué, le constructeur suggère que ce problème ne concerne cependant qu’un petit nombre d’appareils.

La France ne serait pas concernée ?

« Samsung prend au sérieux tous les rapports de ce type, nous n’avons reçu qu’un très petit nombre de demandes de clients qui pourraient être liées à la gestion des charges, et malheureusement nous ne pouvons que commenter davantage », lit-on dans une déclaration du constructeur relayée par notre confrère Sammobile. Sinon, d’après un article de FrAndroid, qui aurait discuté avec Samsung France, ce problème ne concernerait pas l’Hexagone :

» […] A date aucun cas n’a été signalé en France. […] Les clients qui seraient dans une situation similaire sont invités à contacter notre service client au 01 48 63 00 00 ou par email et chat ».

Pour le moment, la réponse du constructeur est vague et on ne sait donc pas exactement ce qui provoque ce problème sur le Galaxy Note 8, s’il s’agit d’un problème matériel ou bien logiciel. Mais Samsung pourrait en dire plus après avoir analysé les différentes réclamations qu’il a reçues.