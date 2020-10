Samsung affiche un chiffre d’affaires record pour le troisième trimestre

Quelques jours seulement après la mort de son président Lee Kun-hee, Samsung a communiqué des résultats très impressionnants pour le troisième trimestre 2020. Ainsi, l’entreprise affiche un chiffre d’affaires record qui s’élève à 59 milliards de dollars. Dans le détail, ces revenus en hausse sont alimentés par une augmentation de 50 % des ventes de smartphones à travers le monde. De leur côté, les profits des puces ont augmenté de 82 %. La compagnie a par ailleurs affiché une croissance importante des ventes de ses téléviseurs entre juillet et septembre. Au total, Samsung réalise 8,3 milliards de dollars de bénéfice net au cours des trois derniers mois.

Vers un quatrième trimestre plus difficile pour Samsung ?

Comme le rapporte la BBC, ces bons résultats s’expliquent notamment par les sanctions américaines qui touchent actuellement son rival chinois Huawei. Cela impacte le marché de la téléphonie mobile mais aussi des puces. Récemment, le Département du Commerce des États-Unis a justement imposé des restrictions aux entreprises du pays qui interviennent sur ce marché. Elles devront obtenir une licence avant de vendre leurs technologies à l’entreprise chinoise Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) et à ses filiales. Ces mesures servent les intérêts de Samsung déjà très bien positionné sur ce secteur.

Pour autant, Samsung se garde de tout triomphalisme. Le quatrième trimestre de cette année pourrait être difficile et une baisse des bénéfices est à prévoir. La demande de puces pourrait faiblir, tandis que la concurrence dans les secteurs de la téléphonie mobile et de l’électronique sera encore plus grande.

Des problèmes internes sont aussi à régler du côté de la firme sud-coréenne. Selon le média britannique, on peut s’attendre à ce que les héritiers de Lee Kun-hee vendent des actifs afin de payer les droits de succession. Son successeur, Lee Jae-yong, suscite aussi quelques critiques. Il a notamment été accusé de fraude par le passé et fait l’objet d’un procès.