Un « Samsung Crypto Wallet » intégré au prochain Galaxy S10 ?

Le géant Samsung s’intéresse aux crypto-monnaies, cela ne fait plus de doute : après avoir déposé les marques « Blockchain KeyStore », « Blockchain Key Box » et « Blockchain Core » auprès de l’Office de la propriété intellectuelle de l’Union européenne (EUIPO), voilà qu’il dépose la marque « Samsung Crypto Wallet » auprès de l’office britannique en charge du dépôt des marques.

La rumeur qui verrait le prochain Samsung Galaxy S10 être équipé d’un portefeuille de stockage de crypto-monnaies en natif semble donc plus vraie que jamais. Il n’empêche que le principal intéressé n’a pas souhaité commenter les rumeurs, affirmant qu’il s’agissait d’une pure spéculation. Selon les dernières rumeurs qui circulent, le nouveau smartphone devrait être présenté quelques jours avant le Mobile World Congress qui se tiendra fin février à Barcelone.

Un Samsung Crypto Wallet dans les tuyaux ?

Difficile de dire aujourd’hui si un un portefeuille de stockage de crypto-monnaies verra le jour dans le prochain téléphone de la marque. Les détails du dépôt n°UK00003363431 auprès du régulateur britannique n’en disent pas plus sur les intentions du coréen. On apprend tout juste que le terme de Samsung Crypto Wallet est associé à la classe n°9 qui inclut les smartphones, tablettes et ordinateurs.

