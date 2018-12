Vous n’êtes pas prêts pour la fiche technique du Samsung Galaxy S10 Plus

Il y a moins d’un mois, les premières fuites concernant le Samsung Galaxy S10 inondaient la toile et faisaient le bonheur des aficionados de la marque coréenne, avec des détails techniques gageant que le prochain appareil devrait être très puissant. La bonne nouvelle, pour peu que vous en ayez les moyens, c’est qu’il ne devrait pas arriver seul sur le marché.

Eh oui : comme son prédécesseur, le Galaxy S9, une version appelée Galaxy S10 Plus devrait l’accompagner, avec des caractéristiques techniques bien plus impressionnantes. Voici donc quelques informations sur le prochain modèle haut de gamme de la firme.

Du très lourd pour le Samsung Galaxy S10 Plus

N’y allons pas par quatre chemins : les nouvelles fuites à propos du Samsung Galaxy S10 Plus, partagées par plusieurs médias américains, annoncent 6 GB de RAM (certaines sources parlent même de 12 GB), une connectivité 5G et un écran avec une définition de 1440 x 3040 pixels. Le capteur photo devrait également être inclus dans l’écran, sans le notch, comme Samsung le laissait déjà présager.

Ces informations, qui ne sont bien évidemment pas encore confirmées par Samsung et restent sujettes à modification d’ici la sortie officielle, sont accompagnées de photos très nettes comme celle en une de cet article et d’une autre donnée significative concernant trois appareils photo de 12, 13 et 16 mégapixels.

Quel sera le prix du Samsung Galaxy S10 Plus ?

Cette fiche technique très alléchante devrait donner envie à de nombreux utilisateurs, moi le premier. Le prix du téléphone, en revanche, risque d’en rebuter plus d’un : en effet, la version avec -tenez-vous bien- 1 To de mémoire pourrait coûter plus de 1 500 euros.

Il n’y a plus qu’à attendre le MWC 2019, date de sortie la plus probable, pour voir cette actualité se vérifier. Si les professionnels peuvent mettre la main au portefeuille pour s’offrir un tel périphérique, cela risque donc d’être plus compliqué pour le grand public.

