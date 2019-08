Samsung dévoile sa montre Galaxy Watch Active 2, avec la fonctionnalité ECG

Au mois de février, Samsung profitait de sa keynote pour le Galaxy S10 et le Galaxy Fold afin de lever le voile sur de nouveaux accessoires connectés, dont la montre Galaxy Watch Active.

Six mois plus tard, le constructeur présente déjà une version améliorée de cette montre, la Galaxy Watch Active 2. Celle-ci sera disponible en deux dimensions, 40 mm et 44 mm, et en version Bluetooth ou LTE. Aux États-Unis, le prix débutera à 279 dollars, mais variera selon la version choisie.

À première vue, la Watch Active 2 ressemble beaucoup à son prédécesseur. Et les fiches techniques sont assez similaires.

Néanmoins, cette deuxième version apporte deux nouveautés importantes. Tout d’abord, la couronne rotative, devenue la marque de fabrique de Samsung sur les montres connectées, est de retour sur la Watch Active 2. Cependant, il ne s’agit pas d’une couronne physique, mais plutôt d’une surface tactile sur la bordure (avec des retours haptiques) qui rend la navigation plus facile par rapport à celle de la Watch Active.

Et, à l’instar de l’Apple Watch 4, la Watch Active 2 de Samsung est dotée d’un capteur ECG. Pour rappel, il s’agit d’un capteur qui mesure l’activité électrique du cœur.

Sur la montre d’Apple, ce capteur a déjà sauvé plusieurs vies, en détectant des troubles et en avertissant l’utilisateur pour que celui-ci se rende chez un médecin.

Mais d’après notre confrère The Verge, pour le moment la fonctionnalité ECG de la Watch Active 2 ne sera pas encore activée (probablement en attendant l’aval des autorités).

Sinon, pour rappel, la marque française Withings propose également une montre équipée d’un ECG. Et Alphabet, la maison-mère de Google, a déjà développé un module ECG pour les smartwatch.