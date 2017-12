Samsung Display engrangera 22 milliards de dollars en 2018 grâce à…l’iPhone X

Grâce à la présence de l’écran AMOLED, l’entreprise sud-coréenne s’enrichit à chaque vente d’un iPhone X. Une situation qui pourrait provoquer des gains records pour Samsung.

Les fans d’Apple l’ignorent peut-être, mais à chaque fois qu’ils achètent un iPhone X, ils enrichissent Samsung. Telle est la conséquence du véritable monopole de l’entreprise sud-coréenne sur la fabrication des écrans OLED. Seule entreprise dotée de la capacité de production nécessaire, elle vient de recevoir une commande de 180 à 200 millions d’écrans OLED pour 2018. Une commande quatre fois supérieure à celle de 2017.

L’iPhone X pourrait rapporter au moins 22 milliards de dollars à Samsung

Chaque écran coûte entre 110 et 120 dollars à Apple. Faites les calculs. Ce sont environ 22 milliards qui devraient aller directement de la poche d’Apple à celle de Samsung. Une manne qui est supérieure aux gains que devraient apporter les ventes du Galaxy S8. Le phénomène pourrait s’accentuer si Apple continue de miser sur les écrans OLED pour ses prochains iPhone.

Bien sûr, difficile d’imaginer que cette situation soit vraiment du goût d’Apple. Alors que les deux entreprises sont en compétition frontale sur le marché du smartphone, une telle dépendance n’est pas vraiment la situation idéale.

La marque à la pomme teste donc d’autres alternatives.

En début d’année, Bloomberg expliquait ainsi qu’Apple testait les écrans conçus par BOE, une entreprise chinoise qui a investi 14,5 milliards de dollars pour développer sa capacité de production. BOE se concentrerait aujourd’hui sur la fabrication d’écrans flexibles et pliables pour la prochaine génération d’iPhone.

Apple tente de trouver des alternatives

Dans le même temps, LG Display est aussi cité comme un partenaire éventuel pour Apple dans la fabrication d’écrans OLED. Selon les rumeurs, Apple aurait même investi 2,7 milliards de dollars pour financer une ligne de production OLED dans les usines de LG Display. Une ligne qui serait uniquement dédiée aux iPhone. Bref, la volonté de la firme de Cupertino semble bel et bien de pouvoir se passer de Samsung le plus rapidement possible. On peut raisonnablement penser que cela devrait être le cas l’an prochain ou à l’horizon 2019 dans le pire des cas.