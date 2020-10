Samsung Galaxy S21 Ultra : une combinaison de cinq capteurs sur le dos ?

Alors que la fin de l’année approche, les médias s’intéressent maintenant aux smartphones de 2021. Et parmi les modèles les plus attendus, il y a le successeur du Galaxy S20 Ultra.

En présentant le Galaxy S20 Ultra, sur lequel il a mis l’accent sur les caméras, Samsung a impressionné la presse. L’appareil est équipé d’un ensemble de quatre capteurs :

Une caméra grand-angle de 108 mégapixels

Un ultra grand-angle de 12 mégapixels

Un téléobjectif de 48 mégapixels

Et un capteur DepthVision

Samsung a particulièrement mis en avant la qualité du zoom, qui permet de faire des agrandissements x100 grâce à une combinaison du zoom optique et du zoom numérique.

Samsung Galaxy S21 Ultra : cette fois-ci, le modèle serait équipé de 5 capteurs

Logiquement, le Samsung Galaxy S21 Ultra devrait présenter quelques évolutions au niveau des caméras, par rapport à son prédécesseur. Et d’après un article récemment publié par Steve Hemmertoffer (une source régulièrement citée par les médias) sur le site Voice, le géant coréen pourrait ajouter un cinquième capteur sur cet appareil.

Le S21 Ultra pourrait donc avoir cinq caméras sur le dos. Mais il est plus probable que celui-ci aura quatre caméras, ainsi qu’un capteur d’un autre type (par exemple, un capteur ToF).

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que d’une rumeur et celle-ci est à considérer avec une extrême prudence. De plus, à ce stade, il est tout à fait possible que Samsung ne soit pas encore fixé sur le design et les caractéristiques de ses prochains appareils haut de gamme.

D’ailleurs, la même source avait déjà partagé des rendus présumés du Samsung Galaxy S21 Ultra suggérant qu’il n’y aura que quatre capteurs sur le dos. Cependant, celle-ci a indiqué dans sa nouvelle publication que Samsung aurait effectué quelques changements concernant cette variante.

Ce qui est clair, c’est que Samsung devra redoubler d’effort afin que ses prochains porte-étendards soient en mesure de concurrencer les iPhone 12 qui, pour le moment, semblent faire d’excellents débuts.

D’ailleurs, alors que des rumeurs évoquent déjà une réussite du lancement des premiers iPhone 5G, un analyste a récemment prédit qu’Apple devrait réaliser une très bonne année en 2021. Plus précisément, la firme de Cupertino pourrait réaliser un volume de ventes jamais atteint, et dépassant son record de 2015.

Samsung doit également faire face à ses concurrents chinois

Alors qu’auparavant les porte-étendards de Samsung faisaient partie des meilleurs appareils pour prendre des photos et des vidéos, aujourd’hui, ce classement est dominé par les constructeurs chinois.

Au moment où j’écris cet article, le Galaxy S20 Ultra est à la septième place du classement de DXoMARK des meilleurs smartphones pour prendre des photos et des vidéos. Devant le modèle de Samsung, il y a le Huawei Mate 40 Pro (l’actuel roi de la photo et de la vidéo), Xiaomi Mi 10 Ultra, le Huawei P40 Pro, le Xiaomi Mi 10 Pro, le Vivo X50 Pro+ et l’Oppo Find X2 Pro (qui a le même score que le Galaxy S20 Ultra).

Il est probable qu’avec le Galaxy S21 Ultra, Samsung va tenter de revoir sa copie afin que ce porte-étendard soit mieux positionné sur les classements des meilleurs appareils pour la photo et la vidéo.

Sinon, on notera aussi que d’après les rumeurs, la série Galaxy S21 (ou S30) devrait sortir plus tôt que d’habitude en 2021. Samsung songerait en effet à une présentation dès le mois de janvier, au lieu du mois de février.