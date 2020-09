Samsung est-il en train de réfléchir à un smartphone transparent ?

Si les smartphones pliables ne se vendent pas aussi bien que les appareils classiques pour le moment, ceux-ci permettent à Samsung de se positionner comme l’une des entreprises les plus innovantes en matière de design de smartphones. Après avoir lancé le Galaxy Fold en 2019, le géant coréen a dévoilé, cette année, le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Flip 5G, ainsi que le Galaxy Z Fold 2.

Et normalement, Samsung devrait continuer à sortir de nouveaux smartphones pliables, toujours plus évolués. L’un de ses prochains modèles pourrait être le Galaxy Fold S. Mais en même temps, le constructeur réfléchit déjà à la prochaine innovation. Et celle-ci pourrait être… les smartphones transparents.

Un brevet pour un smartphone avec écran transparent

Dans un article publié cette semaine, le site LetsGoDigital évoque un brevet de Samsung qui décrit un smartphone avec un écran transparent. Le constructeur aurait fait une demande en janvier 2020, puis le document a été publié au mois d’août. En se basant sur les informations disponibles dans ce document, LetsGoDigital et Snoreyn ont généré un rendu qui nous donne une meilleure idée de l’apparence qu’un smartphone avec un écran transparent pourrait avoir.

Bien évidemment, rien ne permet d’affirmer que Samsung va un jour lancer un smartphone transparent. Les entreprises comme Samsung disposent de très nombreux brevets, mais ne les utilisent pas tous. De plus, il faudrait placer les autres composants nécessaires au fonctionnement d’un smartphone, comme le processeur, la batterie, etc.

En tout cas, il est intéressant de découvrir les idées auxquelles les ingénieurs de la marque coréenne réfléchissent, sachant que certaines de ces idées pourraient un jour être utilisées sur de vrais produits. On notera d’ailleurs que les smartphones pliables ont longtemps fait l’objet de spéculations et de rumeurs, durant des années, avant d’enfin devenir une réalité. Mais malheureusement, pour le moment, ceux-ci sont encore trop chers pour qu’ils puissent intéresser un large public. En tout cas, étant un spécialiste des écrans, Samsung devrait continuer à innover dans ce domaine.

En attendant la prochaine grande innovation, les smartphones avec une caméra cachée sous l’écran arrivent sur le marché

En matière d’écran et de design de smartphones, l’une des innovations qui vont débarquer prochainement sur le marché des smartphones est la caméra frontale cachée. En substance, l’idée est de placer le capteur sous une partie de l’écran qui peut devenir transparente lorsqu’on veut prendre un selfie (donc, plus d’encoche).

ZTE a récemment dévoilé le premier smartphone utilisant cette technologie, l’Axon 20 5G. Et Xiaomi a déjà annoncé qu’il lancera également son premier smartphone avec une caméra cachée sous l’écran l’année prochaine. « Cette toute nouvelle technologie est capable de masquer parfaitement la caméra frontale sous l’écran du téléphone sans ruiner l’effet d’affichage bord à bord », explique le constructeur. OPPO développe une technologie similaire, mais on ne sait pas encore quand celui-ci pourrait lancer son premier modèle avec une caméra cachée sous l’écran.

De son côté, Samsung n’a pas encore évoqué cette technologie, mais il y a fort à parier que le géant coréen lancera également, tôt ou tard, un smartphone utilisant celle-ci.