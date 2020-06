Samsung Galaxy A41 : Samsung lance un nouveau smartphone milieu de gamme en France

Chaque année, Samsung fait un buzz médiatique lorsqu’il présente ses nouveaux smartphones Galaxy S ou Galaxy Note. Mais si on regarde les ventes, les smartphones milieu de gamme sont aussi importants pour le géant coréen que les smartphones haut de gamme. En 2019, les smartphones Samsung les plus populaires n’étaient pas l’un de ses modèles haut de gamme, mais le le Galaxy A10, le Galaxy A50 et le Galaxy A20, qui sont des modèles milieu de gamme.

De ce fait, il n’est pas étonnant que cette année, le constructeur continue de miser sur cette catégorie. Et après avoir lancé le Galaxy A51 et le Galaxy A71, Samsung annonce la disponibilité d’un autre modèle, le Galaxy A41, dans l’Hexagone.

L’appareil est présenté comme un smartphone accessible et compact, mais celui-ci a trois caméras sur le dos, un design proche de celui des smartphones premium, ainsi qu’un écran Super AMOLED.

Un modèle compact et abordable, mais avec des caractéristiques intéressantes

Le Galaxy A41 a un design très proche de ceux du Galaxy A51 et du A71. L’écran a une diagonale de 6,1 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 (FHD+). Celui-ci intègre un scanner d’empreintes digitales optique ainsi qu’une petite encoche pour la caméra frontale de 25 mégapixels. Sur le dos, on a un ensemble de trois caméras : une caméra principale de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, ainsi qu’une caméra de 5 mégapixels dédiée au mode portrait.

Le smartphone est propulsé par un processeur octacore (2GHz, 1.7GHz) qui serait, d’après certains médias, serait un processeur Mediatek. La batterie a une capacité de 3 500 mAh et est compatible avec la recharge rapide 15 W.

Samsung indique que le Galaxy A41 sera disponible en France à partir de ce mois de juin, et le prix d’un modèle avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage sera de 299 euros. « Pour l’achat d’un Galaxy A41, les consommateurs bénéficieront de deux mois d’accès au service YouTube Premium. Ils pourront ainsi profiter de leurs vidéos sans coupures publicitaires et en mode hors connexion, et auront également accès aux services YouTube Music et YouTube Kids », indique aussi le constructeur dans un communiqué.

En substance, il s’agit d’un nouveau modèle avec lequel Samsung pourra contrer les offres telles que le Redmi Note 9 de Xiaomi.