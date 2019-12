Samsung Galaxy A51 2020 : les caractéristiques avant sa présentation

Samsung compte bien rester le leader incontesté du marché des smartphones. En 2019, la marque sud-coréenne a lancé une toute nouvelle gamme de produits plutôt accessible, baptisée Galaxy A. En même temps que de développer des smartphones venant concurrencer Apple et Huawei sur le haut de gamme, la firme veut pouvoir avoir un modèle pour toutes les tirelires.

Le Galaxy A51 arrive la semaine prochaine

Aujourd’hui, nous venons d’apprendre grâce à SamMobile que le remplaçant du Galaxy A50 arrivera le 12 décembre prochain. Samsung n’attendrait donc pas 2020 pour remplacer son smartphone plutôt populaire, qui fut lancé le 25 février dernier. Pour éviter de se voir dépassé par des marques concurrentes sur le segment telles que Redmi et Motorola, le Galaxy A51 arrivera plus tôt que prévu.

La semaine prochaine, à l’occasion d’un événement organisé par Samsung, le Galaxy A51 devrait lever le voile sur un smartphone entièrement borderless, à en croire les paroles de SamMobile, ainsi qu’une première photo officielle dont ils ont pu se procurer. Comme sur le Note 10, le Galaxy A51 possédera une petite perforation, laissant donc de côté le précédent design avec une encoche en forme de goutte.

À l’arrière, le smartphone troquera la nouvelle tendance initiée par Apple sur son iPhone 11, à savoir un module photo au dispositif carré. Vous l’aurez compris : le Galaxy A51 proposera plusieurs caméras. Selon SamMobile, elles seront quatre.

En reste, le nouveau Galaxy A51 devrait troquer son ancien coloris orange pour une robe rose, tout en étant toujours proposé en noir et en blanc, aux teintes un peu plus pastel que d’habitude. Le logo Samsung descendra un peu, du fait de l’apparition de ce nouveau module photo plus massif.

Les caractéristiques du prochain Galaxy A51

Grâce à des sources « hautement crédibles », SamMobile peut d’ores et déjà parler de la fiche technique du nouvel appareil de Samsung, à quelques jours de sa présentation. Comme sur le Galaxy A50 2019, la batterie emportera une charge de 4 000 mAh, compatible avec une recharge ultrarapide de 15W. Le processeur ne sera plus l’Exynos 9610, mais le 9611, qui permet par exemple de pouvoir supporter des photos supérieures à 24 MP.

En termes de performances, l’Exynos 9611 est jugé légèrement plus puissant que l’Exynos 9610 (2,5 %), notamment sur la rapidité de la mémoire RAM. Le Galaxy A51 sera ainsi couplé à 4 ou 6 Go de mémoire vive, et son stockage interne variera en deux versions de 64 ou 128 Go. Sans surprise, le port micro-SD est toujours d’actualité, et permet d’ajouter de la mémoire externe jusqu’à 512 Go.

Contrairement à un Redmi Note 8 Pro, le Galaxy A50 proposait un écran 6,4 pouces en technologie AMOLED, au lieu du LCD. Ce sera encore le cas sur le Galaxy A51. Seule la taille de l’écran devrait changer, pour se porter à 6,5 pouces. En reste, le smartphone emportera Android 10.

4 capteurs photo sur le Galaxy A51

La grande nouveauté proposée par Samsung est belle est bien sur la partie photo. Avec son nouveau module au dispositif carré, pas moins de quatre capteurs seront intégrés, pour faire face à la concurrence.

Le Galaxy A51 aura ainsi droit à un capteur principal de 48 MP, accompagné d’un objectif ultra rapide de 12 MP. Un téléobjectif sera également disponible, de 5 MP, et le dernier des capteurs sera un objectif macro, de 5 MP aussi.

Si la gamme des Galaxy A vous intéresse, nous vous proposons de lire notre comparatif entre chacun de ses différents modèles. Nous avons cherché à comparer l’ensemble des modèles accessibles de chez Samsung, à savoir les Galaxy A10, A20e, A40, A50, A70 et A80. Pour en savoir plus sur le prochain A51, rendez-vous le 12 décembre prochain. En 2020, le reste de la gamme sera également mise à jour. On s’attend donc à voir apparaître 8 smartphones supplémentaires pour les mois à venir dans sa gamme Galaxy A : les Galaxy A11, A21, A31, A41, A61, A71, A81 et A91.