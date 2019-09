Samsung Galaxy A90 5G, le smartphone qui pourrait faire trembler OnePlus et Xiaomi ?

Aujourd’hui, ce n’est pas via ses smartphones Galaxy S et Galaxy Note que Samsung essaie de contrer les constructeurs chinois comme Xiaomi ou OnePlus, mais plutôt via les Galaxy A.

Et avec le Galaxy A90 5G que le constructeur vient juste de présenter, la rivalité entre Samsung et ces constructeurs chinois vient juste de passer à un niveau supérieur.

Tout d’abord, il s’agit du premier smartphone de gamme intermédiaire de Samsung qui soit doté de la connectivité 5G. Mais en plus de cela, l’appareil est doté d’un SoC Snapdragon 855, normalement conçu pour les smartphones haut de gamme et que l’on trouve sur les appareils tels que le OnePlus 7 Pro, le Xiaomi Mi 9 ou encore le Redmi K20 Pro.

Ce processeur haut de gamme est couplé à une mémoire RAM de 6 ou 8 Go de RAM, selon les versions. Le tout utilise une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 25 W.

En façade, on a un écran SUPER AMOLED sans bordures (6,7 pouces, Full HD+, 1080×2400) ainsi qu’une petite encoche en forme de U qui loge la caméra frontale de 32 mégapixels. Et le scanner d’empreintes digitales est intégré à cet écran.

Sur le dos, on a trois capteurs de photos : une caméra principale de 48 mégapixels, un capteur grand-angle de 8 mégapixels et une caméra de 5 mégapixels pour la profondeur.

Et, petite nouveauté pour la gamme Galaxy A, le Galaxy A90 5G est doté du DeX. Pour rappel, il s’agit de la fonctionnalité développée par Samsung qui permet de transformer les smartphones en unités centrales d’ordinateur. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité n’était disponible que sur les smartphones Galaxy S ou Galaxy Note.

Quand Samsung sort un tueur de haut de gamme

En substance, le Galaxy A90 5G devrait se positionner comme un tueur de haut de gamme. En effet, malgré son positionnement dans la catégorie des appareils de gamme intermédiaire, ce modèle propose une fiche technique très intéressante et comparable à celles des modèles les plus chers de Xiaomi ou OnePlus.

Mais pour le moment, ce smartphone n’est annoncé que pour la Corée du Sud. Et nous ignorons à quel prix il pourrait être vendu en Europe et en Amérique du Nord.