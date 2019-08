Voici comment le DeX du Galaxy Note 10 vous rendra plus productif

Hier soir, Samsung a finalement officialisé le Galaxy Note 10 ainsi que la variante XXL, le Galaxy Note 10 Plus. Comme chaque année, le modèle « Note » de Samsung met l’accent sur la productivité. Et avec ces nouveaux modèles, le constructeur introduit une nouvelle fonctionnalité du DeX qui pourrait réellement faire la différence.

Pour rappel, le DeX est une plateforme sur les smartphones haut de gamme de Samsung qui permettent de transformer ces smartphones en ordinateurs. Une fois connectés à un écran, une souris et un clavier, les appareils compatibles avec le DeX vous permettent d’accéder à une interface similaire à celle de Windows, et de travailler comme si vous étiez sur un vrai PC.

Avec le Galaxy Note 10, le DeX se dote d’une nouvelle fonctionnalité encore plus pratique. En connectant votre smartphone, via USB, avec un ordinateur sous Windows ou Mac, vous pourrez accéder au contenu (les fichiers et les applications) de votre smartphone sur une interface desktop.

Une connexion USB suffit pour accéder au DeX de Samsung

« Avec une simple connexion USB compatible, les utilisateurs peuvent glisser-déposer des fichiers entre les appareils et utiliser leurs applications mobiles préférées avec une souris et un clavier, tout en protégeant leurs données sur leur téléphone via Samsung Knox », lit-on dans un communiqué de presse de Samsung.

Cela peut être utile si par exemple, vous vous rendez quelque part sans votre ordinateur portable, et que vous devez absolument travailler sur un document.

Au lieu de transférer vos fichiers sur l’ordinateur de quelqu’un d’autre pour travailler, vous pouvez utiliser la nouvelle fonctionnalité du DeX en branchant simplement le smartphone à cet ordinateur, ce qui vous permettra d’accéder aux fichiers et aux applications de votre smartphone, et de rester sur l’environnement sécurisé protégé par Samsung Knox.

Actuellement, cette nouvelle fonctionnalité du DeX de Samsung est compatible avec les ordinateurs sous Windows 10, Windows 10 ou Mac OS High Sierra et Mojave.