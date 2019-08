Samsung Galaxy M20s : avec une batterie XXL de 6000 mAh ?

Une batterie XXL pour le Samsung Galaxy M20s

Au tout début de l’année, le coréen Samsung dévoilait une nouvelle gamme de smartphones Galaxy, avec les Galaxy M. Des smartphones très abordables, avec une fiche technique plutôt alléchante, pour un rapport qualité/prix imbattable. Outre une configuration très correcte, le Galaxy M20 de Samsung affichait également une large batterie de 5000 mAh. De quoi ravir ceux qui recherchent un smartphone endurant.

Evidemment, Samsung va continuer à alimenter cette nouvelle gamme Galaxy M20, avec notamment un nouveau smartphone M20s, déjà repéré sur certains documents de certification. Si l’arrivée d’une version « S » du Galaxy M20 ne fait aucun doute, les informations divulguées par les documents de certification font état d’une toute nouvelle batterie… de 6000 mAh !

Outre cette fuite d’informations, le compte officiel Twitter de Samsung a lui aussi posté une image teaser, sur laquelle on peut découvrir le nombre « 6000 », agrémenté du slogan « Get ready to #GoMonster« . A noter que le Samsung Galaxy M10s vient tout juste d’être officialisé en Inde, et la présentation de son grand frère ne devrait donc plus tarder.

Vers des batteries au graphène bientôt ?

Depuis de longues années maintenant, les constructeurs cherchent à optimiser l’endurance des smartphones, via des optimisations logicielles notamment, mais certains (notamment certains constructeurs chinois) n’hésitent pas à installer des batteries gigantesques, de 10 000 mAh dans leurs terminaux.

Du côté de chez Samsung, on travaille actuellement sur un nouveau type de batterie, au graphène. Rappelons que ce dernier devrait permettre d’aboutir sur une nette amélioration des performances générale des batteries, notamment en termes d’autonomie et de vitesse de charge comparativement aux batteries conventionnelles.

A l’heure actuelle, contrairement à ce que certains laissaient penser, la technologie ne semble pas encore suffisamment finalisée pour être intégrée dans un smartphone. Peut-être Samsung souhaite-t-il cette fois s’assurer du parfait fonctionnement de l’ensemble, histoire d’éviter un énième couac comme avec son Galaxy Fold…