Samsung Galaxy Note 20 : un écran étiré à l’extrême et un projecteur portable ?

Un nouveau brevet de Samsung vient de fuiter sur la toile, et nous en dit plus sur les technologies du prochain Galaxy Note 20. Quelques jours seulement après la présentation du Galaxy S20 et de ses trois différentes versions, l’actualité de Samsung se tourne désormais vers la famille des Galaxy Note, qui dévoilera sa nouvelle génération en août prochain.

Avant le lancement du Galaxy S20, tout le monde se posait la question à savoir si Samsung allait fusionner ses deux gammes de smartphones premium, alors que leurs caractéristiques sont de plus en plus similaires. Pour cette année 2020, le calendrier des sorties de la firme sud-coréenne semble reprendre la même stratégie que celui de l’année dernière. Il devrait donc bien y avoir un remplaçant pour le Galaxy Note 10.

Un écran incurvé poussé à l’extrême sur le Note 20

Le brevet aperçu lundi dernier nous montre que Samsung mettra l’accent sur la technologie d’écran de son prochain Galaxy Note 20. Si le Galaxy S20 avait choisi de mettre fin aux bords incurvés, la dalle du Note 20 perpétuerait au contraire le concept, et le pousserait même à l’extrême.

En effet, l’illustration du brevet déposé par Samsung fait état d’un écran en « cascade », qui pourrait s’apparenter à celui proposé sur le dernier Huawei Mate 30. L’écran serait étiré sur l’intégralité de la tranche du smartphone, supprimant ainsi les boutons physiques traditionnels.

Si la technologie s’avère être proposée sur le Galaxy Note 20, les utilisateurs utiliseront donc l’écran pour déverrouiller le téléphone, augmenter ou baisser le volume, et certainement contrôler d’autres fonctionnalités ajoutées sur le smartphone.

Un projecteur portable sur le Galaxy Note 20 ?

Le brevet ne s’arrête pas là, et avance une autre technologie qui sera potentiellement ajoutée. Elle concerne une sorte de projecteur portable, qui serait intégré au smartphone pour pouvoir partager l’image de l’écran sur un support tel qu’un mur blanc.

Ce ne serait pas la première fois que l’on découvrirait un projecteur intégré sur un smartphone, mais force est de constater qu’en vue de la popularité de Samsung, l’équipement se démocratisera par la suite.