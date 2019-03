Le Samsung Galaxy S10 avec la 5G sera bientôt disponible

Samsung a officiellement annoncé la date de sortie du Galaxy S10 5G, indiquant que celui-ci serait disponible à partir du 5 avril en Corée du Sud. Par la suite, c’est l’Amérique du Nord qui en profitera, avant que le smartphone ne fasse son arrivée en France. Aux USA, il sera disponible à partir du 11 avril grâce à l’opérateur Verizon. En Europe, il se pourrait qu’il débarque cet été dans plusieurs plusieurs pays, dont la France, chez Orange.

Samsung n’annonce pas encore le prix du Galaxy S10 5G

Si Samsung a levé le voile sur sa nouvelle gamme de Galaxy S10 il y a quelques semaines maintenant, le constructeur coréen n’avait pas encore évoqué la date de sortie de la version équipée de la 5G. En annonçant la date du 5 avril, Samsung devient là la première marque à lancer un smartphone équipé de cette technologie sur le marché.

Néanmoins, Samsung a annoncé que le Galaxy S10 5G ne serait pas disponible en précommandes, ce qui laisse à penser que les stocks du fameux smartphone sont extrêmement limités. Le prix de ce dernier n’a pas été communiqué par la firme coréenne pour l’instant, mais il est possible que celui-ci soit commercialisé à plus de 1 000 dollars, le prix du S10+, soit l’appareil le plus cher de sa nouvelle gamme de Galaxy S10.

C’est en tout cas ce que suggère Android Headlines, qui précise que Samsung devrait tout de même faire certaines promotions durant une courte période suivant la sortie du mobile 5G. En Corée du Sud, la marque offrira ainsi une paire de Galaxy Bud, mais les avantages pourraient aussi concerner des réductions sur la réparation de l’écran ou des packs avec un chargeur sans fil.

En attendant la sortie du Samsung Galaxy S10 5G, vous pouvez toujours lire notre test du Galaxy S10E, le smartphone entrée de gamme dévoilée il y a quelques semaines.

