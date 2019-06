Samsung Galaxy S10 / S10+ : jusqu’à 170€ de remise chez Bouygues Telecom

Si vous avez l’intention de partir pour l’un des derniers Samsung Galaxy S10 ou S10+, voici une offre spéciale qui ne devrait pas vous laisser de marbre. C’est chez l’opérateur télécom Bouygues Telecom que vous pouvez obtenir jusqu’à 170€ de remise sur l’un des deux nouveaux modèles de smartphones du fabricant coréen avec un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go. Pour cela, il est possible de cumuler un bonus supplémentaire à la reprise ainsi qu’un code promo spécial.

Pourquoi opter pour le Samsung Galaxy S10 ?

Officialisés à la fin du mois de février, les Samsung Galaxy S10 et S10+ sont les nouveaux flagship du géant coréen. Le leader mondial a une nouvelle fois prouvé qu’il méritait largement son statut avec 2 smartphones haut de gamme sous Android (avec aussi une surcouche One UI qui s’est nettement améliorée) qui ont de quoi faire pâlir la concurrence.

Au delà d’avoir créé un téléphone puissant, avec une puce Exynos 9820 développée en interne, Samsung se positionne sur le marché avec des produits toujours avec une esthétique au top. C’est encore le cas sur des deux nouveaux modèles que sont les Samsung Galaxy S10 et S10+ qui ont toujours des rebords incurvés pour offrir un écran toujours plus grand (Infinity Screen), et qui ont un petit trou pour cacher le capteur photo en haut à droite de l’écran. Avec ce système, le coréen parvient à offrir un screen to body ratio toujours plus grand, et la dalle OLED (6,1 pouces pour le S10 et 6,4 pouces pour le S10+) impressionnante. A l’arrière, un triple capteur photo (16 Mpx, 12 Mpx, 12 Mpx) qui offre des clichés de très bonne qualité, en particulier dans des environnements sombres.

Un Galaxy S10 à 29,90€ à saisir chez Bouygues Telecom

Si Bouygues Telecom connait un tel succès ces dernières années, c’est parce que l’opérateur n’hésite pas à organiser de nombreuses opérations spéciales sur les derniers téléphones à la mode. En ce moment, ce sont les Samsung Galaxy S10 et S10+ qui sont en forte promotion pour quelques jours encore. Le code promo qui permet d’obtenir 70€ de remise est limité au 25 juin 2019, mieux vaut être rapide.

Comme nous l’avons dit plus haut, cette réduction de 170€ se décompose en deux parties : tout d’abord, le client bénéficie d’un bonus de reprise supplémentaire jusqu’à 100€ sur son ancien téléphone (en plus du montant de reprise standard affiché par l’opérateur), et ensuite il bénéficie de 70€ de réduction grâce au code promo BOUYGUES70 valable encore une grande semaine. Il devra l’appliquer au moment de la finalisation de sa commande.

Avec cette double promotion, le prix d’un Galaxy S10 chute ainsi à 29,90€ + 8€/mois pendant 24 mois avec un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go (alors qu’il est affiché à 199€ sur le site Bouygues Telecom), et celui du Galaxy S10+ à 129,90€ + 8€/mois pendant 24 mois avec un Forfait Sensation avec Avantages Smartphone 70 Go.

Voici la procédure pour obtenir cette remise jusqu’à 170€ :

Revendre son téléphone actuel pour obtenir jusqu’à 100€ de remise supplémentaire Commander le Samsung Galaxy S10 (ou le S10+) sur Bouygues Telecom Souscrire à un Forfait Sensation avec Avantage Smartphone 70 Go sur 24 mois Entrer le code promo BOUYGUES70 pour obtenir 70€ de remise Payer 8€ par mois pendant 24 mois (étalement de paiement)

Pour en venir maintenant sur le Forfait Sensation avec Avantage Smartphone 70 Go, il faut savoir que c’est aujourd’hui l’un des plus complet chez l’opérateur. Pour ceux qui souscrivent à la portabilité de numéro, le tarif pour cet abonnement téléphonique s’élève à 30,99€ pendant les 12 premiers mois, puis 45,99€ par mois ensuite. Il comprend les appels, SMS et MMS en illimités (France, Europe et DOM), 70 Go de données internet en France, 30 Go de données en Europe, internet illimité le week-end ainsi que des contenus comme le magazine L’Équipe.

