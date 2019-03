Samsung Galaxy S10+ vs Huawei P30 Pro : quelles différences ?

C’est LE gros duel du haut de gamme début 2019 : S10+ vs P30 Pro. D’un côté Samsung a une place de leader sur le marché et compte énormément sur sa gamme S10 pour garder sa place. Face à lui, Huawei prend peu à peu des parts de marchés et talonne sérieusement la marque coréenne, et le tout nouveau Huawei P30 Pro est un concurrent frontal du Samsung Galaxy S10+. Lequel est le meilleur smartphone ? Vous le saurez dans notre comparatif complet entre le P30 Pro et le Galaxy S10+.

Comparatif : taille, design, écran et surcouche

Alors que le duel iPhone XS vs S10 et le XS vs Mate 20 Pro se joue beaucoup sur le choix d’OS, le comparatif P30 Pro / Galaxy S10+ se joue surtout sur les caractéristiques techniques, comme ils tournent tous deux sous Android. Cependant, sur la surcouche appliquée à Android Pie 9, certains préféreront le look semblable à iOS d’EMUI chez Huawei, quand d’autre aimeront le côté épuré du nouvel OneUI de Samsung.

Dans tous les cas, ces deux smartphones se placent dans le haut de gamme sous Android, découvrez maintenant leurs différences au niveau des caractéristiques techniques.

Design et écran

Que ce soit Huawei ou Samsung, les deux références mondiales accordent beaucoup d’importance au design et à la qualité de leurs écrans. Les Huawei P30 Pro et Samsung Galaxy S10+ proposent des dalles incurvées avec un fort ratio taille/écran.

Dans notre comparatif entre le Galaxy S10+ et le Huawei P30 Pro, l’un des critères essentiels est l’écran. Au niveau de la taille, Samsung propose sur le S10+ un écran de 6,4 pouces quand le Huawei P30 Pro propose une dalle de 6,47 pouces. Cela va dans la tendance du marché avec des écrans toujours plus grands, dont les marchés asiatiques sont très friands.

Au niveau du ratio screen-to-body (taille de l’écran versus taille du boîtier), c’est Samsung qui l’emporte avec un ratio de 88,9% contre 88,7% pour le P30 Pro, mais la différence est minime.

Que ce soit chez Samsung ou chez Apple, tous deux ont fait le choix de l’écran OLED, avec un rendu de 16 millions de couleurs. On mettra cependant un bon point à Samsung, qui a fait le choix du Gorilla Glass 6 pour tous ses modèles, une version plus robuste et résistante aux rayures que celles du P30 Pro et son Gorilla Glass 5.

Autre point sur lequel Samsung domine : la définition de l’écran. Le P30 Pro propose du 1080 x 2340 pixels, quand le Samsung Galaxy S10+ monte à 1440 x 3040 pixels.

Sur le plan des finitions, on donne aussi le point à Samsung, avec un rendu plus premium sur le S10+, même si Huawei comble peu à peu son retard et progresse énormément sur ce P30 Pro. Autre point de différenciation : la gestion de la caméra à l’avant. Sur le S10+ le double capteur prend la forme d’une pilule sur la partie droite de l’écran, quand le capteur du P30 Pro est présent en forme d’encoche « goutte d’eau ».

Dimensions et poids

Comme les écrans sont de plus en plus grands, les constructeurs doivent faire attention à ce qu’ils soient agréables une fois en main. Mais sur ces deux points, les deux modèles proposent une belle prise en main, grâce à l’écran et au dos incurvé.

Au niveau du comparatif des dimensions entre le Samsung Galaxy S10+ et le Huawei P30 Pro : le premier a un boîtier de 15,76 x 7,41 x 0,78 cm, contre 15,80 x 7,34 x 0,84 cm pour le P30 Pro. Le premier est donc plus compact que le modèle Huawei.

Pour en venir maintenant aux différences de poids entre les deux, le Galaxy S10+ et le P30 Pro, c’est une nouvelle fois Samsung qui l’emporte avec 175 grammes contre 192 grammes.

Système d’exploitation

À la fin de l’année dernière, le coréen Samsung a dévoilé sa nouvelle interface One UI dont l’objectif est de faciliter la navigation sur les grands écrans. Celle-ci est désormais disponible sur les smartphones S9, S9+ et Note 9, et elle est évidemment intégrée dans les nouveaux Galaxy S10+.

De son côté, Huawei continue le développement de EMUI qui en est actuellement à sa version 9.1 sur le P30 Pro. Cette version très proche d’iOS est intéressante pour les nouveaux venus sur Android, mais la surcouche Huawei est aujourd’hui bien moins bonne que celle de Samsung. Huawei va devoir faire un changement majeur sur sa surcouche pour un jour rattraper son retard sur la concurrence, et EMUI est clairement le point faible des smartphones du géant chinois.

Comparatif des performances

Samsung avait fort à faire au niveau des caractéristiques techniques pures de ses derniers smartphones, tant Huawei avait frappé un grand coup avec la présentation des Mate 20 Pro. D’un point de vue technique, le SoC utilisé sur le P30 Pro est le Kirin 980, le plus haut de gamme de Huawei à l’heure actuelle. Elle ne déçoit pas dans les benchmarks en étant une des puces les plus véloces du marché.

De son côté, Samsung propose aussi encore une fois une puce maison Exynos – la 9820 cette fois-ci. Au niveau des performances, on est quasiment à un niveau égal entre l’Exynos et la Kirin. Les deux smartphones embarquent aussi 8 Go de RAM sur leurs modèles les plus abordables et 128 Go de stockage. Sur le S10+ vous pouvez ajouter une microSD pour augmenter l’espace de stockage, et une carte nm (propriétaire) sur le P30 Pro. Le S10+ propose un port Jack, pas le Huawei.

Un autre point important de ces machines est leur autonomie, et combien de temps va tenir une charge complète. Le Huawei P30 Pro est l’un de tous meilleurs smartphones Android à ce niveau avec ses 4200 mAh, contre 4100 mAh pour le S10+.

Au niveau du chargement, on retrouve les mêmes caractéristiques avec la charge rapide des deux côtés, ainsi que la recharge sans fil inversée. Samsung s’est d’ailleurs inspiré de Huawei pour cette fonctionnalité, qui apparaissait déjà sur le Mate 20 Pro. Au niveau de la recharge, Huawei propose un bloc plus puissant : 40 W contre 15 W pour celui livré avec le Galaxy S10+

Appareils photo : Galaxy S10 vs P30 Pro

Entre le S9 et le S10, Samsung en a profité pour lancer de grosses améliorations au niveau de l’appareil photo.Que ce soit en basse luminosité ou pour une scène en extérieur, le coréen propose un triple capteur à l’arrière et semble bien armé pour lutter avec le smartphone Huawei. Le premier capteur de12 Mpx Dual Pixel ouvre à f/1,5 – f/2,4. Le second est un capteur ultra grand-angle de 16 Mpx qui ouvre à f/2,2. Le troisième est un capteur téléobjectif de 12 Mpx avec zoom optique x2 qui ouvre à f/2,4. Le Samsung Galaxy S10+ est compatible HDR10+.

Historiquement la gamme P chez Huawei est là pour démontrer les nouveautés photo de la marque, et ce P30 Pro est tout simplement énorme. Un capteur ToF (Time of Flight) qui aide pour détecter la 3D vient s’ajouter aux trois capteurs déjà présents dans les modèles précédents. Le capteur principal de 40 Mpx ouvre à f/1.6, l’ultra grand-angle, et ouvre à f/2.2 et le zoom est amélioré avec un zoom optique 5x sur le P30 Pro et un zoom hybride x10. Impressionnant.

Huawei a vraiment une nouvelle fois progressé sur la basse lumière avec une montée en ISO impressionnante, et domine largement le triple capteur du S10+.

DxOMark, bien reconnu pour ses notes des capteurs de smartphones a attribué la note moyenne de 112 au P30 Pro contre 109 pour le S10+.

Prix : S10+ ou P30 Pro ?

Dernière étape de notre comparatif entre le Galaxy S10 et le P30 Pro, le prix et le stockage disponibles. Sur ce point, les deux smartphones sont sur la même ligne avec un prix de 999€ pour le Huawei P30 Pro et un prix de 1009€ pour le Samsung Galaxy S10+.

Les deux smartphones proposent d’entrée 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Pendant la première semaine de vente du P30 Pro, Huawei vous offre une enceinte Sonos One d’une valeur de 229€. Les prix sont amenés à évoluer, et nous gardons un oeil sur l’évolution du prix du S10+ et du prix du P30 Pro.

Vous l’aurez compris, choisir entre le P30 Pro et le Galaxy S10+ est assez compliqué. Pour résumer, Samsung domine sur le design et l’OS, Huawei domine sur la photo et la partie recharge/autonomie. Pour le reste, les performances sont identiques.

Voici le tableau des meilleurs prix en temps réel pour le Huawei P30 Pro

Prix actuel du Samsung S10+ :