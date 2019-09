Samsung pourrait utiliser une caméra de 108 mégapixels sur le Galaxy S11

Le Samsung Galaxy Note 10 vient à peine de sortir, mais les rumeurs sur le Galaxy S11 commencent déjà à arriver. Celle que nous relayons aujourd’hui provient du média coréen The Elec et concerne les caméras de l’appareil.

D’après ce site, le prochain smartphone haut de gamme de Samsung, qui sera normalement présenté début 2020, aura 4 capteurs sur le dos, dont une caméra de 108 mégapixels et un capteur ToF pour mesurer la profondeur.

Toujours d’après cette source, l’appareil pourra également bénéficier d’un zoom optique x5 particulièrement performant, grâce à l’utilisation d’un module télescopique similaire à celui du P30 Pro de Huawei.

La caméra ISOCELL Bright HMX sur le Galaxy S11 ?

Bien entendu, pour le moment, tout ceci est à prendre avec les pincettes d’usage. Mais il est cependant à noter que Samsung produit déjà le capteur ISOCELL Bright HMX, avec 108 mégapixels et conçu pour les smartphones. Xiaomi a déjà annoncé qu’il utilisera ce capteur. Samsung, en revanche, n’a pas précisé s’il compte s’en servir sur l’un de ses modèles.

En tout cas, étant donné l’importance accrue que prend la caméra sur les smartphones, il serait logique que Samsung se serve de cette innovation pour doper les performances de sa prochaine génération de smartphones haut de gamme (s’il y a un intérêt à utiliser une caméra de 108 mégapixels).

Récemment, le Samsung Galaxy Note 10+ a été détrôné par le Huawei Mate 30 Pro (équipé de deux caméras de 40 mégapixels sur le dos) sur le classement de DXOMark. Et avec ses nouveaux iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max, Apple semble avoir accordé une attention particulière à la qualité des caméras sur le dos. De son côté, Google parvient à doper considérablement ses smartphones Pixel en matière de photo et de vidéo, grâce à des algorithmes.