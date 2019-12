Samsung Galaxy S11+ : le design du module caméra se précise

Samsung présentera bientôt ses premiers smartphones haut de gamme pour l’année 2020, le Galaxy S11 et le Galaxy S11+. Et en attendant la présentation officielle de ces nouveaux appareils, de nouvelles rumeurs circulent chaque semaine à propos de ceux-ci.

À l’instar de l’iPhone 11 Pro, le S11 et le S11+ devraient avoir au moins trois caméras sur le dos. D’après certaines sources, il y aura un capteur principal de 108 mégapixels, ainsi qu’un téléobjectif de 48 mégapixels.

Il y a quelques jours, c’est un nouveau rendu présumé du module caméra qui regroupera ces capteurs qui a fuité sur la toile.

En utilisant plusieurs caméras sur le dos de leurs appareils, les constructeurs adoptent différents styles pour la présentation de ces capteurs.

L’iPhone 11 Pro d’Apple, par exemple, ainsi que le Nokia 9 PureView, causeraient de la trypophobie (peur des petits trous) chez certaines personnes, à cause de la façon dont les caméras sont disposées.

Samsung, de son côté, pourrait adopter un style différent avec le S11 et le S11+.

D’après le compte Twitter « OnLeaks », généralement bien renseigné, voici à quoi pourrait ressembler le module caméra sur le dos du Galaxy S11+.

Next up, the #GalaxyS11Plus…😏

It appears the renders I shared one month ago were based upon a first stage prototype which had different rear camera layout.

Here an updated render based upon the latest prototype I got and which depict what I assume is the final configuration… pic.twitter.com/IhUWdQh9JN

— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019