Samsung Galaxy S11 : la capture vidéo 8K au programme ?

De la capture vidéo 8K pour le Samsung Galaxy S11 !

Depuis quelques semaines déjà, les rumeurs se multiplient autour du futur Galaxy S11 de Samsung. Un smartphone évidemment très attendu, qui pourrait notamment être équipé d’un écran 120 Hz, mais qui devrait aussi s’octroyer les services d’une version améliorée du capteur photo 108 mégapixels du géant coréen. Selon SamMobile, le smartphone sera également en mesure de capturer de la vidéo… en 8K !

En effet, de source (presque) sûre, SamMobile affirme que le Samsung Galaxy S11 sera en mesure de capturer de la vidéo au format 8K, grâce à son capteur 108 mégapixels d’une part, mais aussi grâce à son processeur Exynos 990. Ce dernier est en effet en mesure de gérer un flux vidéo en 8K, à une cadence de 30 images/seconde.

De plus, un coup d’oeil à l’APK de la dernière bêta de l’application Samsung Camera sous One UI 2.0 permet de découvrir certaines références à cette capture vidéo 8K. A l’heure actuelle, certains smartphones haut de gamme sont en mesure de capturer de la vidéo 4K en 60 images/seconde, et Samsung frapperait évidemment un grand coup en ajoutant une option 8K (en plus d’un zoom 5x).

De la capture vidéo 8K… mais pour qui ? Pour quoi ?

Evidemment, si la démonstration technique est indéniable, le fait de capturer de la vidéo en 8K ne servirait finalement à pas grand chose (voire à rien) pour 99% des utilisateurs. Outre le fait d’occuper un espace monstre dans la mémoire interne du smartphone, une vidéo 8K n’aura franchement pas grand intérêt si elle n’est pas lue sur une Smart TV compatible.

Pire encore (pour Samsung), à l’heure actuelle, nombreux sont ceux à préférer une bonne vieille capture Full HD stabilisée à 60 fps depuis leur smartphone, qu’une vidéo 4K (parfois à 30 fps qui plus est) plus lourde et pas forcément très « différente » visuellement parlant. A cela s’ajoutent aussi les difficultés bien souvent à partager facilement ce type de vidéos…

Il faudra attendre encore quelques semaines pour tout savoir, de manière officielle, de ce nouveau Galaxy S11.