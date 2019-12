Le Samsung Galaxy S11+ pourrait embarquer une énorme batterie

Attendus pour février 2020, les Samsung Galaxy S11 sont déjà au centre de plusieurs rumeurs. La dernière en date concerne la batterie du S11+, qui pourrait être de 5 000 mAh. C’est en tout cas ce que suggère le média néerlandais GalaxyClub, qui a trouvé cette information au sein de la base de données de certification sur le site SafetyKorea. Le numéro de modèle SM-G988 concernerait le S11+. Selon l’image, la capacité minimale serait de 4 855 mAh contre 5 000 pour la capacité typique.

En comparaison, le Samsung Galaxy S10+ dévoilé cette année embarque d’une batterie de 4 100 mAh, tandis que celle du Note 10+ est de 4 300 mAh.

Quelques caractéristiques pour les Samsung Galaxy S11 ?

Côté appareil photo, le Samsung S11 se doterait d’un objectif principal de 108 Mpx et d’un triple module composé d’un objectif grand-angle, d’un capteur ToF et d’un zoom optique x5. Ce dispositif pourrait également être intégré au successeur du Galaxy Fold. Il se pourrait que le prochain smartphone pliable soit dévoilé en même temps que les prochains mobiles de cette gamme en février prochain. La date de présentation n’a pas été officiellement dévoilée par la marque, mais des rumeurs évoquent le 18 février.

Outre sa batterie impressionnante, le Samsung Galaxy S11+ pourrait embarquer un écran AMOLED de 6,9 pouces de 120 Hz. Le fait que cette fréquence requiert plus d’énergie pourrait aussi attester de l’arrivée d’une batterie de 5 000 mAh. Tous les nouveaux modèles devraient être équipés de la charge rapide 45W.

Le téléphone de la marque embarquerait aussi le SoC Exynos 990, contre le Snapdragon 865 en Europe, jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le prix de cette nouvelle gamme de smartphones n’a pas encore été évoqué.